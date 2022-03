Legende: Alles wieder im Lot bei Kloten Trainer Jeff Tomlinson nimmt seine Schützlinge ins Gebet. Freshfocus/Archiv/Claudio Thoma

Der meistgenannte Aufstiegsfavorit Kloten reagierte umgehend auf die Heim-Niederlage zum Playoff-Halbfinal-Auftakt gegen Thurgau. In Weinfelden schoss Michael Loosli bereits nach 110 Sekunden in Überzahl die Führung der Zürcher Unterländer. Bei Spielmitte erhöhte Steve Kellenberger auf 2:0.

Thurgau kam im Mitteldrittel mit der Schlusssirene zwar zum vermeintlichen Anschlusstreffer. Nach Konsultation der Videobilder wurde das Tor aber nicht gegeben - die Scheibe hatte die Linie Sekundenbruchteile zu spät überquert.

Thurgaus 1:2 fiel dann zwar doch noch (Torschütze Dominic Hobi), aber erst in der 45. Minute. Danach wollte dem Heimteam der Ausgleich nicht mehr gelingen. Damit hat sich Kloten den Heimvorteil in der Best-of-7-Serie zurückgeholt.

Olten erhöht auf 2:0

Im 2. Halbfinal war es Favorit Olten, der in La Chaux-de-Fonds schon in der 2. Minute in Rückstand geriet. Die Solothurner reagierten aber schnell und im Mitteldrittel gingen sie 3:1 in Führung. Am Ende kam das Leuenberger-Team zu einem 5:2-Sieg und zum 2:0 in der Serie.