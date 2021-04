Ajoie entscheidet Spiel 5 des Playoff-Finals in der Swiss League in Kloten mit 4:2 für sich und steht ganz nah am Aufstieg in die National League.

Der HC Ajoie kann am Mittwoch nach 1988 und 1992 zum 3. Mal in seiner Klubgeschichte ins Oberhaus des Schweizer Eishockeys aufsteigen. Die Jurassier behielten in Spiel 5 auswärts in Kloten mit 4:2 die Oberhand und führen in der Serie somit mit 3:2 Siegen.

Doppelschlag innert 14 Sekunden

Die Basis zum Break legte Ajoie in der letzten Minute des Startdrittels. Erst brachte Reto Schmutz die Gäste in Überzahl in Front, Lars Frei doppelte nach einem starken Solo nur 14 Sekunden später nach.

In der 35. Minute war es erneut Schmutz, der im Powerplay auf 3:0 stellen konnte. Dank dem 1:3 durch Andri Spiller kurz vor der 2. Sirene schöpfte Kloten noch einmal Hoffnung.

Kann Kloten nochmals zurückschlagen?

Diese wurde noch grösser, als Dario Meyer bereits in der 45. Minute das Anschlusstor glückte. Trotz einer Druckphase ohne Goalie in den Schlussminuten fiel der Ausgleich für die Zürcher nicht mehr. Im Gegenteil: Schmutz machte mit einem Empty-Netter seinen Hattrick noch perfekt.

Somit droht Kloten, den Wiederaufstieg in die National League zum 2. Mal seit dem Abstieg 2018 zu verpassen. Letzte Saison waren die Playoffs aufgrund der Corona-Pandemie ins Wasser gefallen. Und 2019 scheiterten die «Flughafenstädter» im Viertelfinal an Langenthal.