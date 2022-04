Kloten holt sich dank einem 4:1-Sieg in Olten das Break und steht kurz vor dem Aufstieg in die National League.

«Ziit om nach de Sterne zgriffe!» – was Oltens Fans vor dem 4. Playoff-Finalspiel in der Swiss League propagierten, trifft 3 gespielte Drittel später allerdings auf den Gast aus Kloten zu. Dank eines ungefährdeten 4:1-Auswärtssieges und dem erstmaligen «Break» können die Flughafenstädter den Aufstieg bereits am Mittwoch perfekt machen und haben beim Stand von 3:1 in der Serie 3 Matchpucks auf dem Stock.

Vorne und hinten stark

Die Messe im Oltener Kleinholz war bereits nach Ablauf des Startdrittels gelesen: Nach Marc Marchons Powerplay-Treffer in der 18. Minute stand es 3:0 zu Gunsten der Zürcher Unterländer. Doch damit nicht genug Skorerpunkte für den 26-Jährigen: Kurz nach Spielhälfte fand sein Pass den Stock von Dario Meyer, der Olten-Goalie Simon Rytz den 4. Gegentreffer (31.) der Partie einschenkte.

Zur Resultatkosmetik setzte Oltens Janis Elsener in der 34. Minute an. Später verschoss der Deutsch-Kanadier Colin Smith einen Penalty, der bereits im ganzen Spiel überragende Kloten-Goalie Tim Wolf liess sich nicht überlisten.

Kloten schon bald in Ekstase?

Das 5. und möglicherweise entscheidende Spiel in der Final-Serie geht am Mittwoch in Kloten über die Bühne. Das 1. Bully wird um 19 Uhr gespielt. Mit einem Sieg würde Kloten erstmals seit dem Abstieg im Frühjahr 2018 wieder in die höchste Spielklasse wiederkehren.