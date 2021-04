Die Basis zum Sieg legte Kloten im Mitteldrittel mit zwei Toren innerhalb von 173 Sekunden. Beim 1:0 (30.) profitierte Andri Spiller davon, dass Ajoies Verteidiger Anthony Rouiller den Puck mit dem Schlittschuh ins eigene Tor ablenkte.

Dem zweiten Treffer von Niki Altorfer (33.) ging ein Fehler der Jurassier im Spielaufbau voraus, wobei der Klotener Verteidiger Fabian Ganz gut antizipierte.

Nyffeler bereits mit 5. Shutout

Der Sieg der Gastgeber war absolut verdient, sie hatten Ajoie mit ihrer aufsässigen Spielweise weitgehend im Griff, liessen nur wenig zu. Die beste Chance zum 1:2 vergab in der 53. Minute Jonathan Hazen, der alleine vor Goalie Dominic Nyffeler scheiterte. Dieser feierte dank 21 Paraden bereits den 5. Shutout in den laufenden Playoffs.

Somit fehlen dem Team von Trainer Per Hanberg noch zwei Siege, um nach drei Saisons in der Swiss League wieder in die National League aufzusteigen. Die nächste Partie findet am Samstag in Pruntrut statt.