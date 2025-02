Am Dienstag starten in der Swiss League die Playoffs. Die Favoritenrolle gehört dem EHC Basel, der aber nicht aufstiegsberechtigt ist.

Legende: Würden erst im Final aufeinandertreffen La Chaux-de-Fonds und der EHC Basel, die beiden überragenden Teams der Qualifikation. Keystone/Ennio Leanza

Etwas mehr als 10 Jahre nach dem Konkurs klopft der EHC Basel wieder an die Tür der besten Eishockey-Liga der Schweiz – könnte man meinen. Der Qualifikationssieger der Swiss League hat kein Aufstiegsgesuch gestellt. 3 Jahre nach dem Aufstieg in die zweithöchste Liga käme der Schritt ins Oberhaus schlicht zu früh.

La Chaux-de-Fonds und Visp dürften rauf

Der Meistertitel wäre für Basel zumindest vorerst das höchste der Gefühle. In den Viertelfinals treffen die Basler auf die GCK Lions, die sich erst am letzten Spieltag für die Playoffs qualifiziert haben. Vor einem Jahr hatten sich die Basler mit der Favoritenrolle indes schwer getan und scheiterten in der ersten Runde krachend an Visp.

Aufstiegsberechtigt sind mit La Chaux-de-Fonds und Visp nur zwei Teams. Die Neuenburger, B-Meister der letzten beiden Jahre und neben Basel das überragende Team der Quali, sowie die Walliser dürften nach dem allfälligen Gewinn des Playoff-Finals Anfang April die Liga-Qualifikation gegen den Playout-Verlierer der National League bestreiten.

Swiss League