Legende: Doppelte gleich nach dem 1:0 nach Nicolas Bächler, erzielte nur 41 Sekunden nach dem 1:0 den zweiten Treffer für die GCK Lions. Freshfocus/Marc Schumacher

Im Spiel 7 der Halbfinal-Serie der Swiss League zwischen Olten und den GCK Lions gewinnen die Zürcher auswärts mit 5:4.

Joel Henry ist mit seinem Hattrick im Schlussdrittel der Matchwinner für die Zürcher, 2 der 3 Tore erzielt er binnen 11 (!) Sekunden.

Da keiner der beiden Finalisten, La-Chaux-de-Fonds und GCK Lions, aufsteigen darf, gibt es in der National League kein Playout. Ajoie und Kloten halten somit die Klasse.

Plötzlich war es mucksmäuschenstill im Oltner Kleinholz: Joel Henry hatte die Gäste aus Zürich in der 44. Minute wieder in Führung gebracht. Nur 11 Sekunden später war das Stadion endgültig in einer Schockstarre. Kaum war die Scheibe nach dem 2:3 wieder freigegeben, verlor sie Olten-Goalie Dominic Nyffeler hinter dem Tor an Jarno Kärki, der Henry bediente. Dieser verwertete zum 4:2 für die Gäste.

Dabei hatte das Schlussdrittel ganz nach dem Gusto der meisten der 4322 Fans im Kleinholz begonnen, denn Dominic Weder hatte kurz nach der 2. Pause (42.) zum 2:2 für Olten ausgeglichen. Dabei verlud er Lions-Goalie Lorin Grüter gekonnt mit einer Körpertäuschung, schob per Backhand ins leere Tor ein und sorgte für Euphorie beim Anhang.

Früher Rückschlag für Olten

Die Partie hatte aus Oltner Sicht denkbar ungünstig begonnen, in der 8. Minute jubelten die Gäste erstmals, Livio Truog überwand Nyffeler aus spitzem Winkel über der Schulter. Rund 40 Sekunden später stand es bereits 2:0 für die GCK Lions. In der 1. Pause fand Olten-Trainer Gary Sheehan die richtigen Worte, die «Powermäuse» wurden im Mitteldrittel ihrem Namen gerecht und spielten die Gäste an die Wand.

Trotz eines Schussverhältnisses von 16:3 für die Gastgeber traf im Mitteldrittel aber nur Luca de Nisco ins Tor Grüters. Weders 2:2 zu Beginn des 3. Drittels war die logische Folge dieser dominanten Phase des Heimteams, die mit Henrys Toren in der 44. Minute ein jähes Ende nahm.

Hattrick-Held Henry

Henry stellte mit seinem Doppelpack die Weichen auf Sieg und damit Finaleinzug für die GCK Lions. Doch Olten war dadurch noch nicht geschlagen, Andri Spiller brachte die Hoffnung nochmals zurück (52.). Nur 3 Minuten später klingelte es erneut hinter Nyffeler, Henry komplettierte nach desaströser Verteidigung Oltens seinen Hattrick im 3. Drittel.

Die Dreitannenstädter bliesen noch zur Schlussoffensive, das 4:5 in der 60. Minute kam aber zu spät. Damit steht die Finalaffiche der Swiss League fest: La-Chaux-de-Fonds misst sich mit den GCK Lions. Etwas Weiteres ist auch klar: Da keiner der Finalisten aufsteigen darf, steigt auch niemand aus der National League ab. Ajoie und Kloten bleiben auch in der nächsten Saison erstklassig und müssen keine Playout-Serie bestreiten, für sie geht es in die Ferien.