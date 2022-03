Playoffs in der Swiss League

Legende: Kann nicht zufrieden sein mit dem Halbfinal-Auftakt Kloten-Headcoach Jeff Tomlinson. Claudio Thoma/freshfocus

In der 69. Minute bot sich Kloten die Chance, Spiel 1 im Playoff-Halbfinal gegen Thurgau doch noch für sich zu entscheiden. Doch der meistgenannte Titelanwärter in der Swiss League konnte das Powerplay in der Overtime vor heimischem Publikum nicht nutzen.

So war es Adam Rundqvist, der die Gäste mit einem Shorthander (70.) zum überraschenden 3:2-Auftaktsieg schoss. Sein Schuss ins Glück war zwar ungefährlich, fand den Weg dank eines grossen Fehlers von Kloten-Goalie Sandro Zurkirchen aber trotzdem ins Tor.

Martin Ness hatte für Kloten in der 50. Minute ausgeglichen, nachdem die Thurgauer einen frühen Rückstand dank Toren von Jonathan Ang (15.) und Jan Petrig (20.) drehen konnten.

Olten ringt La Chaux-de-Fonds nieder

Auch Klotens mutmasslich härtester Aufstiegskonkurrent Olten musste lange kämpfen. Daniel Eigenmann brachte die Solothurner in der 37. Minute ein zweites Mal in Führung (2:1), doch La Chaux-de-Fonds blieb bis zum Ende hartnäckig. Erst knapp zweieinhalb Minuten vor Schluss gelang Stanislav Horansky mit dem 3:1 die Siegsicherung.