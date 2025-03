Legende: Haben allen Grund zur Freude Die Spieler des EHC Visp. Freshfocus/Pascal Müller

Visp steht in der zweitklassigen Swiss League als erster Playoff-Finalist fest. Die Walliser gewannen das 4. Halbfinal-Spiel gegen Thurgau zuhause mit 3:0 und entschieden die Serie diskussionslos mit 4:0 für sich. Mit einem Doppelschlag im 2. Drittel durch Jorden Gähler und Stefan Mäder bog Visp auf die Siegerstrasse ein. Kurz vor Schluss machte das Heimteam mit dem 3:0 alles klar.

Der Final-Vorstoss des Quali-Vierten hat zur Folge, dass der Playout-Final in der National League zwischen Lugano und Ajoie ab dem 15. März definitiv ausgetragen wird. Visp ist das einzige verbleibende Team der Swiss League, das aufstiegsberechtigt ist. Im Falle eines Meistertitels würden die Walliser in einer Auf-/Abstiegsrelegation gegen Lugano oder Ajoie antreten.

Basel fehlt noch ein Sieg

In der zweiten Halbfinalserie schaffte Basel gegen Olten das erste Break. Der Quali-Sieger behielt in Spiel 4 auswärts mit 5:4 nach Verlängerung die Oberhand und erhöhte in der Serie auf 3:1. Den 1. Matchpuck für den Finaleinzug haben die Basler am Sonntag vor eigenem Anhang.

