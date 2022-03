In den Pre-Playoffs der Swiss League werden Sierre (7.) und die GCK Lions (8.) ihrer Favoritenrolle gerecht und ziehen ohne Niederlage in den Viertelfinal ein.

Legende: Abklatschen zum Weiterkommen Rémy Rimann und sein Sierre stehen im Viertelfinal. Keystone (Archiv)

In den beiden Pre-Playoff-Serien zwischen Sierre und Winterthur und den GCK Lions im Duell mit der EVZ Academy blieben die beiden besser klassierten Mannschaften ohne Niederlage. Allerdings mussten beide im 2. Spiel Überzeit leisten.

Für Sierre brachte Rémy Rimann mit dem Tor zum 3:2 in der 3. Minute der Verlängerung den zweiten Sieg in der Best-of-3-Serie in trockene Tücher.

Eine Verlängerung von fast einer halben Stunde

In Zug dauerte die Overtime sogar über 28 Minuten, ehe Ryan Hayes die GCK Lions zum 2:1-Sieg schoss. Während die Jung-Löwen in den Viertelfinals (ab Sonntag) im Zürcher Duell auf den Qualifikationssieger Kloten treffen, bekommt es Sierre mit Olten zu tun.