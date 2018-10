Im ersten Qualifikations-Fünftel hat in der National League vor allem eine Spezies überzeugt: die Torhüter.

Bester Punktesammler in den ersten 10 Runden der National League? Berns Andrew Ebbett (13). Bester Torschütze? Biels Toni Rajala (7). Bester Vorlagengeber? Biels Robbie Earl (9).

Doch die wahren Helden der aktuellen Saison sind bislang die Torhüter. Sie zeigten im ersten Fünftel fast durchwegs überdurchschnittliche Leistungen.

Shutouts

In den 61 Saisonspielen gab es schon 16 Shutouts , was einer Quote von 26,2 Prozent entspricht. Zum Vergleich: In der Quali 2017/18 lag die Quote bei 14,3 Prozent.

, was einer Quote von entspricht. Zum Vergleich: In der Quali 2017/18 lag die Quote bei 14,3 Prozent. Berns Leonardo Genoni hat in jedem 2. Einsatz keinen Gegentreffer zugelassen (4 Shutouts in 8 Spielen). Ein überragender Schnitt.

hat in jedem 2. Einsatz keinen Gegentreffer zugelassen (4 Shutouts in 8 Spielen). Ein überragender Schnitt. Langnaus Damiano Ciaccio und Ambris Benjamin Conz kommen auf je 2 Shutouts. Und mit Elien Paupe (Biel) und Ludovic Waeber (Freiburg) haben auch 2 Backup-Goalies ihren Kasten je einmal rein gehalten. Insgesamt konnten schon 11 Goalies einen Shutout feiern.

Fangquote

Eine Abwehrquote von über 90 Prozent gilt als «gut», eine von über 93 Prozent als «herausragend». In den letzten 8 Saisons schlossen in der Schweiz nur 6 Torhüter die Quali mit einem Wert von mindestens 93 Prozent ab.

In der Regular Season 2017/18 lag der Liga-Schnitt der Goalies bei 91,8 Prozent. Aktuell kommen die Keeper auf einen Wert von 92,6 Prozent .

. Gleich 7 regelmässig eingesetzte Torhüter und 3 Backup-Goalies (mit weniger als 3 Einsätzen) weisen momentan eine Fangquote von über 93 Prozent auf.

auf. Die beste Abwehrquote aller Keeper hat Genfs Gauthier Descloux. Er hielt bei bislang 364 Spielminuten nicht weniger als 96,2 Prozent der Schüsse, die auf sein Tor kamen.

Was zudem auffällt: Die Last wird auf viele Schultern verteilt. Einzig bei Aufsteiger Rapperswil-Jona stand in der Person von Melvin Nyffeler immer der gleiche Goalie als Torhüter Nummer 1 auf dem Matchblatt.

Am stärksten wird in Genf und Langnau rotiert. Descloux (6 Einsätze von Beginn an) und Robert Mayer (5) respektive Ciaccio (5) und Ivars Punnenovs (5) teilten sich bislang die Arbeit.

Die 10 Goalies mit über 93 Prozent Fangquote Name/Klub

Einsätze

Fangquote 1. Descloux (Genf)

6 96,17% 2. Waeber (Freiburg)

2 95,92% 3. Genoni (Bern)

8 95,35% 4. Caminada (Bern)

2 95,24% 5. Ciaccio (Tigers)

5 95,16% 6. Müller (Lugano)

1 93,94% 7. Schlegel (ZSC)

4 93,75% 8. Flüeler (ZSC)

6 93,63% 9. Hiller (Biel)

8 93,10% 10. Punnenovs (Tigers)

5 93,02%

