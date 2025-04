Die Schweiz unterliegt Gastgeber Tschechien zum Auftakt der Eishockey-WM der Frauen mit 0:3.

Alle Tore fallen in der ersten Spielhälfte.

Am Freitag absolvieren die Schweizerinnen gegen Kanada das 2. Gruppenspiel.

Die erhoffte Aufholjagd gegen Gastgeber Tschechien zum Auftakt in die WM blieb bei den Schweizerinnen im Schlussdrittel aus. Bis zum Ende brachte das Team von Colin Muller gegen die Tschechinnen kein Tor zustande. An Chancen fehlte es Alina Müller und Co. zwar nicht. Die Effizienz liess bei den Schweizerinnen allerdings zu wünschen übrig.

Auch in zahlreichen Powerplay-Gelegenheiten gelang es der Nati nicht, die tschechische Torhüterin Klara Peslarova zu bezwingen. So musste die Frauen-Nati gegen die Gastgeberinnen eine 0:3-Niederlage hinnehmen. Tschechien war über die gesamte Partie gesehen das bessere Team und startete durch den verdienten Sieg wunschgemäss in die Heim-WM in Budweis.

Schon nach 5 Minuten in Rückstand

Bereits der Start war der Schweiz misslungen. In der 5. Minute verwertete Klara Hymlarova einen Konter der Tschechinnen mit einem schnörkellosen Direktschuss zum 1:0. Andrea Brändli blieb im Schweizer Tor ohne Abwehrchance.

Während die Schweizerinnen es in der Folge verpassten, das Geschehen in Überzahl auszugleichen, nutzte der Gastgeber seinerseits das 1. Powerplay. 13 Sekunden vor Ende des Startdrittels traf Kristyna Kaltounkova mit einem präzisen Handgelenkschuss zum 2:0.

Müller scheitert, Pistekova erhöht

Damit stand Mullers Team bereits im Mitteldrittel mit dem Rücken zur Wand. Und in der 24. Minute bot sich prompt eine goldene Gelegenheit zum Anschlusstor, als sich Müller bei einer 2-gegen-1-Situation für den Abschluss entschied, Peslarova aber nicht überwinden konnte.

Rund 4 Zeigerumdrehungen später bekamen die Schweizerinnen die Quittung für die ungenutzte Chance. Bei einem Abschluss Vendula Pribylovas herrschte viel Verkehr vor Brändlis Tor, Tereza Pistekova lenkte den Schuss erfolgreich zur 3:0-Führung ins Tor ab. Diese sollte bis zum Spielende Bestand haben.

Die Niederlage, wenn auch enttäuschend, ist für die Schweiz nicht prekär. Weil sie nämlich in der Gruppe A spielt, in der sämtliche Top-Nationen angesiedelt sind, ist sie bereits für die Viertelfinals qualifiziert. Die Gruppenspiele dienen also lediglich dazu, sich eine möglichst gute Ausgangslage für die K.o.-Phase zu verschaffen.

So geht es weiter

Am Freitag steht für die Schweizerinnen das zweite von vier Gruppenspielen auf dem Programm. Das Duell mit Weltmeister Kanada sehen Sie ab 15:05 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

Eishockey-WM Frauen