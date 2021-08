Schweizerinnen nach wackerem Kampf an Kanada gescheitert

Die Schweizer Frauen-Eishockey-Nati unterliegt Kanada im WM-Halbfinal in Calgary mit 0:4.

Goalie Andrea Brändli zeigt einen starken Auftritt und hat grossen Anteil am besten WM-Ergebnis der Schweizerinnen gegen Kanada.

Im Spiel um Platz 3 geht es für das Team von Trainer Colin Muller nun gegen Finnland.

Am Ende ist es eine 0:4-Niederlage und das Spiel um Platz 3 anstelle des Finals – trotzdem darf die Schweizer Frauen-Nati zufrieden sein mit dem Auftritt. Bei nunmehr 8 Duellen (und 8 Niederlagen) an Weltmeisterschaften mit dem haushohen Favoriten Kanada haben die Schweizerinnen noch nie so wenig Gegentore kassiert.

Grossen Anteil am tiefen Skore gegen den vierfachen Olympiasieger hatte Goalie Andrea Brändli. Die 24-Jährige parierte nicht weniger als 62 Schüsse. Beim 3:0 durch Melodie Daoust hatte sie zudem viel Pech mit einem kuriosen Ablenker, der in hohem Bogen über ihren Kopf ins Tor flog.

Der Pfosten beraubt Ryhner der Torpremiere

Die Vorentscheidung führte Kanada, welches über die ganzen 60 Minuten nicht restlos überzeugte, bereits im 1. Drittel herbei: Renata Fast (6.) und Daoust (7.) mit ihrem ersten Treffer stellten innerhalb von 98 Sekunden auf 2:0.

Leider blieb die Schweiz auch im 8. WM-Spiel gegen die «Ahornblätter» ohne Treffer. Das Team von Headcoach Colin Muller verzeichnete insgesamt 10 Torschüsse, die meisten davon aber waren harmlos. Die grösste Chance vergab Noemi Ryhner im Schlussdrittel, als sie in Unterzahl alleine aufs gegnerische Tor stürmen konnte und am Pfosten scheiterte. Rebecca Johnston sorgte 5 Minuten vor Schluss mit einer feinen Einzelleistung für den 4:0-Endstand.

Bereits am Dienstagabend (21:30 Uhr; live bei SRF) hat die Schweizer Equipe die 2. Chance auf eine Medaille. Im Spiel um Platz 3 treffen die Schweizerinnen auf Finnland, welches im 2. Halbfinal den USA 0:3 unterlegen war. Die Amerikanerinnen derweil fordern im Final den ewigen Rivalen Kanada.