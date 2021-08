Die Schweizerinnen stehen dank toller Moral im WM-Halbfinal. Der 3:2-Siegtreffer gegen Russland fällt in der Overtime.

Zimmermann schiesst die Frauen-Nati in den WM-Halbfinal

Vom 0:2 zum 3:2 nach Verlängerung: Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Frauen hat an der WM in Calgary im Viertelfinal gegen Russland einen der wertvollsten Siege der jüngeren Geschichte errungen.

Laura Zimmermann sicherte ihren Farben in der 6. Minute der Overtime nach einem Konter den ersten Halbfinal-Platz an einer WM seit 2012. Der Gegner in der Vorschlussrunde (die Partie ist auf Montagabend Schweizer Zeit angesetzt) steht noch nicht fest.

00:55 Video Zimmermann schiesst die Schweiz ins Glück Aus Sport-Clip vom 28.08.2021. abspielen

Nach dem Kaltstart die Wende

Im 1. Drittel war das Team von Colin Muller durch Treffer von Jelisaweta Rodnowa nur 78 Sekunden nach Spielbeginn und Ilona Markowa in der 9. Minute früh unter die Räder gekommen. Nach dem torlosen Mitteldrittel legten die Schweizerinnen ihre Zurückhaltung jedoch ab und kamen vermehrt zu Chancen.

Evelina Raselli löste den Knoten schliesslich mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 (50.). Muller schöpfte danach all seine Möglichkeiten aus: Mit 6 gegen 4 Feldspielerinnen gelang in einer Powerplay-Situation 2:16 Minuten vor dem Ende der vielumjubelte Ausgleich. Phoebe Stänz traf mit einem Slapshot in die kurze Ecke.

Schliessen 00:45 Video Stänz bringt die Schweiz in die Verlängerung Aus Sport-Clip vom 28.08.2021. abspielen 00:46 Video Raselli bringt Schweizer Hoffnung kurzzeitig zurück Aus Sport-Clip vom 28.08.2021. abspielen

Die Freude über den Exploit kannte nach Spielschluss keine Grenzen. Die Spielerinnen rund um Goalie Saskia Maurer, die den Schweizer Kasten nach ihrer Einwechslung beim Stand von 0:2 rein gehalten hatte, feierten den Erfolg ausgiebig. Bei der Nationalhymne hatte auch Coach Muller Tränen in den Augen.

In den Gruppenspielen waren die Schweizerinnen noch ohne Sieg geblieben. Auch gegen die Russinnen hatte es eine 1:3-Niederlage abgesetzt. Im Halbfinal dürfte es gegen die USA oder Kanada gehen, eine Leistungssteigerung ist also erneut gefordert.

01:22 Video Riesenfreude bei der Nationalhymne Aus Sport-Clip vom 28.08.2021. abspielen