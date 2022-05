Finnland gewinnt an der heimischen Eishockey-WM den Halbfinal gegen die USA 4:3.

Auch Genfs Sami Vatanen und Langnaus Harri Pesonen sammeln Skorerpunkte.

Im Final trifft «Suomi» am Sonntag (19:20 Uhr, live SRF zwei) auf Kanada. Die «Ahornblätter» schlagen im anderen Halbfinal Tschechien 6:1.

Gerade war die Strafe gegen die USA abgelaufen, als Joel Armia zum Schlenzer ansetzte. Der Finne erwischte Verteidiger Nate Schmidt zwischen den Beinen und Keeper Jeremy Swayman über dem Fanghandschuh. Sein 4:2 im WM-Halbfinal liess die Arena in Tampere toben. Die technisch so beschlagenen Nordeuropäer belohnten sich gegen das junge US-Team für einen starken Auftritt, bei dem sie jederzeit in der Lage schienen, auf Knopfdruck gefährlich werden zu können.

Die USA setzten in den Schlussminuten alles auf eine Karte. Während die Finnen den entscheidenden Treffer ins leere Tor verpassten, brachte Adam Gaudette die Amerikaner 3 Minuten vor Spielende noch einmal heran. Trotz weiterer guter Chancen blieb es beim knappen Sieg der «Löwen».

Etwas «Schweizer» Unterstützung für die Finnen

War die Schweiz im Viertelfinal bitter an den USA gescheitert, hielten mit Harri Pesonen und Sami Vatanen zumindest zwei finnische National-League-Legionäre ein Stück weit die Schweizer Flagge hoch. Letzterer brachte «Suomi» im Mitteldrittel auf Kurs. Nach einer halben Stunde erwischte der Servette-Verteidiger US-Keeper Swayman zwischen den Beinen und stellte auf 3:2.

Blitzstart der USA

Schmidt hatte die USA nach 64 Sekunden mit dem allerersten Abschluss in Führung gebracht. Im Gegensatz zum Viertelfinal-Erfolg über die Schweiz konnten die USA diesen Vorsprung jedoch nicht verteidigen. Noch im 1. Drittel glich Miro Heiskanen per herrlichem Backhand-Abschluss aus.

Nach der 1. Pause machten die Gastgeber dann in Überzahl die Wende perfekt: Sakari Manninen (25.) hämmerte die Scheibe nach Assist von Langnaus Pesonen herrlich in die obere rechte Ecke. Nur 2 Minuten später fand das US-Team indes die passende Antwort. Sean Farrell traf nach schöner Einzelleistung zum neuerlichen Ausgleich. Es war die erste reelle Chance des David-Quinn-Teams im Mitteldrittel gewesen. Letztlich konnte aber auch die Effizienz der USA nicht zum Final-Einzug verhelfen.

3 Mal ist Finnland bereits Weltmeister geworden, letztmals 2019 in der Slowakei. Am Sonntag soll nun in der Nokia Arena in Tampere Titel Nummer 4 folgen. Gegner im Endspiel, welches Sie ab 19 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen können, ist dann wie schon 2019 und 2021 Kanada.