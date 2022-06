Mit dem Gewinn von WM-Gold im eigenen Land hat Valtteri Filppula einen besonderen Meilenstein erreicht. Der 30-jährige Center, der seit 2021 bei Genf-Servette unter Vertrag steht, gehört nun dem «Triple-Gold-Club» an. In die von der IIHF gegründete Ruhmeshalle werden Spieler aufgenommen, die in ihrer Karriere Weltmeister, Olympiasieger und Stanley-Cup-Sieger geworden sind. Filppula ist der 30. Spieler, der es in den «Triple-Gold-Club» geschafft hat. Neben dem Weltmeistertitel und dem Olympiasieg in diesem Jahr gewann er 2008 mit Detroit den Stanley Cup.