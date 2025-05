Die Schweiz besiegt Dänemark an der WM in Herning mit 5:2 und feiert im zweiten Gruppenspiel den ersten Sieg.

Die Nati gerät gegen den Co-Gastgeber zwischenzeitlich mit 1:2 in Rücklage, schafft aber angeführt von den NHL-Stürmern und WM-Neuling Tyler Moy die Wende.

Nach einem spielfreien Sonntag misst sich die Schweiz am Montag um 16:20 Uhr mit den USA (live auf SRF zwei). Wie bereits im WM-Startspiel am Freitag war es nicht in erster Linie der Gegner, sondern vielmehr eigene Unzulänglichkeiten, welche die Schweiz in Schieflage brachten.

Shorthander haucht Dänen neues Leben ein

Nach einem Treffer durch Captain Nico Hischier führte die Nati ab der 15. Minute und kontrollierte die Partie – ohne dabei sehr überzeugend zu agieren – problemlos.

Das änderte sich jedoch zu Beginn des Mitteldrittels – und das ausgerechnet in Überzahl. Nachdem Sven Andrighetto an der offensiven blauen Linie der Puck versprungen war, konnte Oscar Mölgaard alleine auf Stéphane Charlin losziehen. Der Däne liess sich nicht zweimal bitten und glich für den Co-Gastgeber – zur grossen Freude der Heimfans – entgegen dem Spielverlauf aus.

Kurz vor Spielmitte kam es sogar noch besser für Dänemark. Unmittelbar nach Ablauf einer Strafe gegen Christoph Bertschy nutzte Joachim Blichfeld den ihm gewährten Platz im hohen Slot, um die Arena in Herning mit dem 2:1 in ein Tollhaus zu verwandeln.

Parade-Sturm schlägt wuchtig zurück

Der zweite Gegentreffer war aus Sicht der Schweizer ein Wirkungstreffer – in positiver Hinsicht. Die Mannschaft von Patrick Fischer vermochte auf das Tief zu reagieren und schlug noch vor der zweiten Pausensirene – angeführt von den beiden Devils-Stürmern – doppelt zurück:

Timo Meier bewahrt im gegnerischen Drittel die Ruhe und wartet, bis Nico Hischier in die offensive Zone aufrückt, ehe das Zuspiel kommt. Der Walliser könnte selbst abschliessen, legt den Puck stattdessen aber zum einschussbereiten Tyler Moy rüber. Dieser zieht direkt ab und erzielt sein erstes WM-Tor. 39. Minute: Meier entscheidet einen Zweikampf an der Bande für sich und kreiert so eine 2-gegen-1-Situation. Der New-Jersey-Flügel wartet auf den perfekten Zeitpunkt für den Querpass auf Moy, der dann nur noch zum 3:2 einschieben muss. Doppelpack für den Lakers-Stürmer.

Kontrolliertes Schlussdrittel

In den letzten 20 Minuten lief die Schweiz dann keine Gefahr mehr, das Ruder aus der Hand zu geben, im Gegenteil: Damien Riat sorgte in der 46. Minute für eine Art «Versicherungstor». Nach dem 2:4 war die Gegenwehr der Dänen endgültig gebrochen. 71 Sekunden vor Schluss traf Hischier ins leere Tor zum 5:2-Endstand.

Mit kombiniert fünf Skorerpunkten stempelten die beiden NHL-Hoffnungsträger Hischier und Meier nach einem eher unauffälligen Auftaktspiel gegen Tschechien nun definitiv ein bei der WM. Im Sog der Devils-Stürmer konnte auch Moy mit drei Skorerpunkten glänzen.

So geht's weiter

Nach zwei Spielen in Serie bekommt die Schweiz am Sonntag eine Pause. Am Montag steht gegen die USA das dritte Gruppenspiel an. Die Partie beginnt um 16:20 Uhr.

