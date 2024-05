Die Schweiz gibt sich im WM-Startspiel der Gruppe A in Prag gegen Norwegen keine Blösse und gewinnt mit 5:2.

Den Unterschied macht die Nati mit drei Treffern im Mitteldrittel.

Im zweiten Gruppenspiel misst sich die Schweiz am Sonntagabend (20:20 Uhr live auf SRF zwei) mit Nachbar Österreich.

Zwei Schockmomente erlebte die Schweiz bei ihrem ersten Auftritt an der WM in Tschechien. Beim ersten im Mittelpunkt: Jonas Siegenthaler. Der aus New Jersey eingeflogene NHL-Verteidiger kassierte in der 14. Minute seitlich einen harten Check von Andreas Martinsen. Siegenthaler hatte den norwegischen Hünen überhaupt nicht auf dem Radar gehabt und blieb nach dem Check auf dem Eis liegen. Glücklicherweise konnte der 27-Jährige nach einer kurzen Pause weitermachen.

01:26 Video Siegenthaler wird von Martinsen blindside umgecheckt Aus Sport-Clip vom 10.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 26 Sekunden.

Der zweite Schockmoment folgte aus Schweizer Sicht nur wenige Sekunden später, als Markus Vikingstad im Slot freistehend entgegen dem Spielverlauf zum 1:1 traf. Zuvor hatte Sven Andrighetto die Nati in der 12. Minute mit einem satten Handgelenkschuss in die weite hohe Ecke in Führung geschossen.

Schliessen 00:50 Video Andrighetto schiesst die Schweiz in Führung Aus Sport-Clip vom 10.05.2024. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden. 00:47 Video Vikingstad gelingt der rasche Ausgleich Aus Sport-Clip vom 10.05.2024. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

Klare Verhältnisse ab 2. Drittel

Kurz vor Ende des Startdrittels kam die Schweiz mit Dusel ohne einen weiteren Gegentreffer davon, nachdem die norwegische Toplinie um NHL-Star Mats Zuccarello die Schweizer Defensive gehörig durcheinandergewirbelt hatte. Es sollte mit Ausnahme der drei Überzahlspiele im letzten Abschnitt aber das letzte Mal sein, dass die Nati in der Verteidigung unter Druck gesetzt wird. Das letzte Powerplay nutzte Norwegen noch für das 2:5, das 64 Sekunden vor Schluss fiel.

Besonders im Mittelabschnitt kontrollierte das Team von Coach Patrick Fischer die Partie aber nach Belieben. Die Nati belohnte sich zwischen der 25. und 34. Minute für eine Sturm- und Drang-Phase mit gleich drei Treffern:

25. Minute: An der blauen Linie spielt Siegenthaler quer auf Romain Loeffel, dieser findet die Lücke und trifft via Innenpfosten zur erneuten Führung.

An der blauen Linie spielt Siegenthaler quer auf Romain Loeffel, dieser findet die Lücke und trifft via Innenpfosten zur erneuten Führung. 29. Minute: Der allgegenwärtige Captain Roman Josi kurvt mit Tempo hinter dem gegnerischen Gehäuse durch und serviert Sven Senteler den Puck im Slot. Der Zuger Stürmer trifft die Scheibe zwar nicht wunschgemäss, dennoch erwischt er Norwegens Goalie Jonas Arntzen zum 3:1 zwischen den Schonern.

Der allgegenwärtige Captain Roman Josi kurvt mit Tempo hinter dem gegnerischen Gehäuse durch und serviert Sven Senteler den Puck im Slot. Der Zuger Stürmer trifft die Scheibe zwar nicht wunschgemäss, dennoch erwischt er Norwegens Goalie Jonas Arntzen zum 3:1 zwischen den Schonern. 34. Minute: Gaëtan Haas fängt einen norwegischen Pass ab und lanciert Tristan Scherwey. Den ersten Schuss kann Goalie Arntzen noch abwehren, den Abpraller versenkt der SCB-Akteur dann aber aus der Luft.

Schliessen 00:51 Video Josi leitet herrlich ein, Senteler netzt ein Aus Sport-Clip vom 10.05.2024. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden. 00:45 Video Loeffel legt wieder vor Aus Sport-Clip vom 10.05.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden. 00:47 Video Scherwey drückt den Rebound volley über die Linie Aus Sport-Clip vom 10.05.2024. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

Am Sonntag gegen Österreich

Im Schlussdrittel war die Schweiz in erster Linie bemüht, den Sieg kontrolliert über die Zeit zu bringen. Hinten liess die Nati nicht mehr viel zu und vorne gelang auch noch der erste Powerplay-Treffer an diesem Turnier. Nachdem Nino Niederreiter seinen ersten Versuch noch von Arntzen pariert gesehen hatte, staubte der NHL-Routinier nach einem Gewühl im Slot abgebrüht zum 5:1 ab.

00:47 Video Niederreiter macht im Powerplay den Deckel drauf Aus Sport-Clip vom 10.05.2024. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

Damit kann die Schweiz zahlreiche positive Schlüsse aus dem Startspiel ziehen. Das Schussverhältnis von 40:15 untermauert die Dominanz der Fischer-Equipe. Klar ist aber auch, dass im Turnierverlauf noch deutlich härtere Brocken auf die Schweiz zukommen. Die Nati geniesst am Samstag den ersten Ruhetag, bevor es am Sonntag im Abendspiel gegen Österreich geht.