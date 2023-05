Die Schweizer Nationalmannschaft gewinnt an der Eishockey-WM in Riga gegen Turnier-Mitfavorit Kanada mit 3:2.

Andres Ambühl trifft zum zwischenzeitlichen 3:1 und egalisiert mit seinem 142. Punkt im Nati-Dress den Rekord von Jörg Eberle.

Weil Norwegen am frühen Nachmittag gegen Tschechien verloren hatte, stand die Viertelfinal-Qualifikation der Nati schon vor der Partie fest.

Das nächste Spiel steht für die Schweiz am Sonntag um 19:20 Uhr gegen Tschechien (live auf SRF zwei) auf dem Programm.

Wenn einer schon oft gejubelt hat in seiner Karriere, dann wohl Andres Ambühl. Doch der Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 gegen Kanada (53.) im 5. Gruppenspiel an der Eishockey-WM in Riga dürfte dem Bündner Urgestein wohl besonders in Erinnerung bleiben. Denn es war der 142. Punkt im Nati-Dress für den 39-Jährigen. Damit egalisierte Ambühl den Rekord von Jörg Eberle.

Schliessen 01:04 Video Ambühl mit dem 3:1 – und dem Punkte-Rekord Aus Sport-Clip vom 20.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden. 01:03 Video 142 Punkte: Jörg Eberle buchte von 1982 bis 1996 am Laufmeter Aus Sport-Clip vom 20.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden. 01:47 Video Ambühl: «Habe erst am Freitag vom Punkte-Rekord gehört» Aus Sport-Clip vom 20.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 47 Sekunden.

Doch Ambühls Treffer war nicht nur historisch, sondern auch wichtig. Denn den Kanadiern gelang kurz darauf der Anschlusstreffer durch Michael Carcone (57.). Da sich Leonardo Genoni im Schweizer Kasten aber kein drittes Mal mehr bezwingen lassen musste, war Ambühls Tor am Ende gleichbedeutend mit dem Siegtor gegen den Rekord-Weltmeister.

Intensives Duell

Turbulent ging es in der Arena Riga insbesondere zur Spielhälfte zu und her. In einem Bandenduell mit Nino Niederreiter liess sich Kanadas Joe Veleno zu einer Unsportlichkeit hinreissen. Mit dem Schlittschuh stand der 23-Jährige dem Schweizer Captain absichtlich auf den Unterschenkel, die Unparteiischen ahndeten das Foul nicht.

01:56 Video Schweizer Ärger: Unsportlichkeit, Theatralik und Gegentor Aus Sport-Clip vom 20.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 56 Sekunden.

Niederreiter und Veleno tauschten in der Folge einige Nettigkeiten aus. Der Kanadier beendete das Duell, indem er sich theatralisch fallen liess. Die Schiedsrichter gaben den Zweier – für Niederreiter. Im anschliessenden Powerplay spielten die Nordamerikaner ihre Stärken aus und gingen durch Tyler Toffoli, der Genoni mit einem Handgelenkschuss in der nahen Ecke erwischte, in der 30. Minute in Führung.

Perfekte Schweizer Reaktion

Doch die Nati liess sich von diesen Rückschlägen nicht aus dem Konzept bringen. Noch vor der zweiten Pause konnte die Mannschaft von Trainer Patrick Fischer das Spiel drehen:

34. Minute: NHL-Star Nico Hischier lässt seine Klasse aufblitzen und gleicht für die Schweiz nach schöner Einzelleistung aus.

NHL-Star Nico Hischier lässt seine Klasse aufblitzen und gleicht für die Schweiz nach schöner Einzelleistung aus. 38. Minute: Nach einem Abpraller reagiert Dario Simion am schnellsten und versorgt die Scheibe zum 2:1 in den Maschen.

Schliessen 00:51 Video Reaktion der Nati: Hischier lässt seine Klasse aufblitzen Aus Sport-Clip vom 20.05.2023. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden. 00:39 Video Simion bringt die Schweiz in Führung Aus Sport-Clip vom 20.05.2023. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden. 02:22 Video Richard: «War ein geiler Nachmittag» Aus Sport-Clip vom 20.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 22 Sekunden.

Es war der verdiente Lohn für einen starken Auftritt der Nati gegen den Turnier-Mitfavoriten aus Kanada. Insbesondere im ersten Drittel hatten die Schweizer die Partie dominiert (16:6 Schüsse), aber lange die Effizienz vermissen lassen. In der zweiten Spielhälfte beseitigten die Eidgenossen auch dieses Manko.

Dank dem 3:2 gegen Kanada holt sich die Schweiz den 14. Sieg in einem WM-Gruppenspiel in Folge und ist auf dem besten Weg, wie im vergangenen Jahr Gruppensieger zu werden. Sie weist nach 5 Spielen das Punktemaximum von 15 Punkten auf. Der Viertelfinal-Einzug stand nach Norwegens Niederlage gegen Tschechien aber bereits vor der Partie fest.

So geht's weiter

Bereits am Sonntag steht die Fischer-Equipe wieder im Einsatz. Es wartet das Duell mit Tschechien. Die Partie gibt es ab 19:00 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.