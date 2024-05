Die Schweiz feiert im 2. Gruppenspiel an der Eishockey-WM in Prag einen 6:5-Spektakel-Sieg gegen Österreich.

Die defensiv extrem anfällige Nati bestraft die fehlende Disziplin des Aussenseiters konsequent. 5 der 6 Schweizer Tore fallen in Überzahl.

Auch der Siegtreffer von Nico Hischier in der Schlussminute fällt im Powerplay.

Bereits am Montagabend geht es für die Schweiz gegen Tschechien weiter (20:10 Uhr live auf SRF zwei).

Allein die Reaktion auf der österreichischen Bank zeigte, wie verheerend das regelwidrige Halten von Bernd Wolf gegen Andres Ambühl in der 59. Minute noch sein könnte. Die Schweiz kam so zur goldenen Chance, die Partie doch noch in der regulären Spielzeit zu gewinnen. Und diese Chance nutzte die Nati eiskalt aus.

Nico Hischier reagierte nach einem Abpraller von Goalie David Kickert am schnellsten, umkurvte das Tor und bugsierte die Scheibe 51 Sekunden vor Schluss mit einem «Buebetrickli» hinter die Torlinie zu seiner persönlichen Triplette – 6:5 und der finale Akt in einer komplett wirren Partie. Somit wurde die Schweiz für einen defensiv wackeligen Auftritt doch noch mit 3 Zählern belohnt und grüsst in der Gruppe A nach 2 Spielen mit dem Punktemaximum.

7 der 11 Tore im Powerplay

Der Start ins Nachbarsduell war dem Favoriten komplett missglückt. Nach 15 Minuten sah sich die Mannschaft von Patrick Fischer mit einer 0:2-Hypothek konfrontiert. Reto Berra im Nati-Tor hatte bei beiden Gegentreffern nicht sehr gut ausgesehen. Roman Josi brachte die Schweiz zwar postwendend auf 1:2 heran, doch Österreich erhöhte gleich nach Wiederbeginn im 2. Abschnitt in Überzahl auf 3:1.

Die Nati zeigte im Mitteldrittel offensiv ein anderes Gesicht, defensiv aber blieb sie anfällig. Die Konsequenz war ein offener Schlagabtausch:

23. Minute: Hischier verkürzt nach einem Laserpass von Josi durch den Slot nur 38 Sekunden nach dem 1:3 auf 2:3.

Hischier verkürzt nach einem Laserpass von Josi durch den Slot nur 38 Sekunden nach dem 1:3 auf 2:3. 30. Minute: In doppelter Überzahl – wie schon bei seinem 1. Treffer des Abends – staubt Josi aus kurzer Distanz zum 3:3 ab.

In doppelter Überzahl – wie schon bei seinem 1. Treffer des Abends – staubt Josi aus kurzer Distanz zum 3:3 ab. 30. Minute: Wiederum nur 13 Sekunden später geht die Schweiz in einfacher Überzahl dank Ken Jägers 1. WM-Treffer überhaupt erstmals in Führung. Sven Andrighetto liefert das Zuspiel.

Wiederum nur 13 Sekunden später geht die Schweiz in einfacher Überzahl dank Ken Jägers 1. WM-Treffer überhaupt erstmals in Führung. Sven Andrighetto liefert das Zuspiel. 35. Minute: Mit eigenen Strafen nimmt sich die Fischer-Equipe den Wind selber wieder aus den Segeln. Lukas Haudum, ebenfalls Doppeltorschütze, gelingt im Powerplay das 4:4.

Berra angeschlagen raus, Schmid rein

Zum Schlussdrittel erschien anstatt Berra, der einen gebrauchten Abend erwischte, Akira Schmid zwischen den Schweizer Pfosten. Berra wurde vom Schweizer Verband als angeschlagen gemeldet und kehrte nicht auf die Bank zurück.

Das 3. Drittel war erst 43 Sekunden jung, als Hischier die Schweiz abermals in Überzahl mit einem überlegten Schuss in die weite hohe Ecke mit 5:4 in Front brachte. Die Entscheidung? Mitnichten, denn der Österreicher Benjamin Baumgartner, Stürmer des SC Bern, erwischte Schmid in der 53. Minute mit einem vermeintlich harmlosen Schuss von der blauen Linie. Der New-Jersey-Goalie hatte den Puck erst spät gesehen und griff unglücklich daneben. Schmids Fehlgriff sollte letztlich aber keine gravierenden Konsequenzen haben, denn mit Hischier hatte ebenfalls ein New-Jersey-Akteur das letzte Wort.

So geht's weiter

Viel Zeit zur Erholung bleibt der Nati nach diesem aufwühlenden Nachbarsduell nicht. In weniger als 24 Stunden bekommt es die Schweiz mit Gastgeber Tschechien zu tun. Es sollte eigentlich der erste richtige Härtetest werden, nach dem Österreich-Spiel bleibt aber die Erkenntnis, dass es schon der zweite sein wird.