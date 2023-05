Nach dem NHL-Aus New Jerseys ist die Hoffnung auf eine WM-Teilnahme der Devils-Schweizer gross. Es gibt aber noch Hürden.

Kommen Hischier und Co. an die WM? «Es sieht gut aus, aber ...»

Abklärungen in vollem Gange

Die Eishockey-Nati ist vor dem Auftaktspiel an der WM in Riga und Tampere gut aufgestellt. Das hat sie bei der Euro Hockey Tour mit dem Turniersieg in der unmittelbaren Vorbereitung auf die WM bewiesen. Mit dem aktuellen WM-Kader muss sich die Schweiz vor niemandem verstecken.

Weitere Verstärkungen in Sicht

Doch in der Nacht auf Freitag hat sich für Patrick Fischer ein äusserst verlockendes Türchen geöffnet. Durch das Ausscheiden der New Jersey Devils in den Playoff-Viertelfinals der NHL könnten dem Headcoach auf einen Schlag drei weitere Verstärkungen aus Übersee zur Verfügung stehen.

Legende: Läuft er schon in wenigen Tagen wieder im Schweizer Trikot auf? Nico Hischier. Urs Lindt/freshfocus

Mit Nico Hischier, Jonas Siegenthaler und vor allem in den Playoffs auch Akira Schmid wären es zudem entscheidende Säulen im zweitbesten NHL-Team der Regular Season. Sollte das Devils-Trio und auch noch Kevin Fiala von den LA Kings tatsächlich nach Riga an die WM reisen, würde das die Nati nochmals auf ein anderes Level hieven. Der Konjunktiv verrät es aber schon: Noch befinden sich erwähnte Spieler in Nordamerika. Was sind die Hürden, die noch zu bewältigen sind?

Medizinchecks und viel Papierkram

Ein erstes kleines Hindernis ist der Zeitunterschied zwischen Europa und Nordamerika. Als Fischer und sein Team das Ausscheiden der Devils am Freitagmorgen zur Kenntnis nahmen, dürften Hischier und Co. schwer enttäuscht irgendwie den Schlaf gesucht haben. Eine erste Kontaktaufnahme von Fischer mit den betroffenen Spielern war erst am späten Nachmittag Schweizer Zeit möglich, wie Nati-Direktor Lars Weibel gegenüber SRF Sport verriet.

In den nächsten Stunden stehen für die ausgeschiedenen Spieler Saisonabschluss-Gespräche mit den Klub-Verantwortlichen an, zudem sind diverse medizinische Abklärungen nötig. Bei diesem Punkt macht sich Weibel die grössten Sorgen: «Man weiss nie, ob sich einer der Spieler bei einem Match noch eine Verletzung zugezogen hat, auch wenn es nur eine kleine wäre.»

1 / 2 Legende: Würde die Schweizer Defensive zusätzlich stabilisieren Jonas Siegenthaler. Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP 2 / 2 Legende: Könnte zur WM-Premiere kommen Akira Schmid. Keystone/AP Photo/Frank Franklin II

Ankunft am Montag möglich

Eines ist klar: Viel Zeit darf nicht verstreichen. «Wir haben einen klaren Schlachtplan und wissen, wie wir vorgehen müssen», so Weibel. Sollten alle Medizinchecks positiv verlaufen und die Spieler auch die Freigabe vom Klub erhalten, wäre die letzte Hürde noch die Spieler-Versicherung. «Gibt es auch da grünes Licht, können wir definitiv vermelden, dass es geklappt hat», schildert der Nati-Direktor.

Trainer Fischer zeigte sich am Freitag sehr optimistisch, was die Ankunft weiterer NHL-Spieler angeht. Er rechnete bereits vor, wann die Verstärkungen eintreffen könnten: «Wenn alles normal läuft, könnten sie am Montag bei uns sein», hofft Fischer.

Legende: Befindet sich nach einer Verletzung noch im Reha-Prozess Kevin Fiala. Keystone/AP Photo/Craig Lassig

Trifft der Optimalfall tatsächlich ein und reisen Hischier, Siegenthaler, Fiala und Schmid nach Riga, hätte das Konsequenzen für die vier noch nicht gemeldeten Nati-Spieler im aktuellen WM-Kader: Mike Künzle, Damien Riat, Tim Berni und Joren van Pottelberghe würde eine WM-Teilnahme verwehrt bleiben.