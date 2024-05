Der NHL-Spieler von den Los Angeles Kings reist mit Verspätung an die WM in Prag.

Legende: Weitere NHL-Verstärkung für die Schweiz Kevin Fiala reiste nach. Keystone/Salvatore Di Nolfi (Archiv)

Die Schweiz kann an der laufenden WM in Prag und Ostrava bald auf einen weiteren NHL-Crack zählen. Kevin Fiala von den Los Angeles Kings wird am Montag in der tschechischen Hauptstadt eintreffen. Damit dürfte der Ostschweizer dem Team von Patrick Fischer spätestens für das 4. Spiel der Gruppe A am Mittwoch gegen Grossbritannien zur Verfügung stehen.

Der 27-Jährige hat eine starke Saison bei den Kings hinter sich, für die er in 87 Spielen 75 Punkte (30 Tore) sammelte. Fiala spielte auch an der WM 2023 stark. Der Grund für die verspätete Anreise ist familiärer Natur: Fiala wurde in diesen Tagen erstmals Vater.