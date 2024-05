Per E-Mail teilen

Legende: Bester Spieler des Turniers Kevin Fiala. imago images/ActionPictures

Kevin Fiala ist nach dem WM-Final, den die Schweiz in Prag gegen Tschechien mit 0:2 verlor, vom Direktorat des Internationalen Eishockey-Verbands IIHF als «Wertvollster Spieler» der Titelkämpfe ausgezeichnet worden. Fiala, der unverhofft als frischgebackener Vater zur Schweizer Eishockey-Nati gestossen war, beendete die WM mit 7 Toren und 6 Assists als zweitbester Skorer hinter dem Amerikaner Matt Boldy.

Fiala und Josi im All-Star-Team

Fiala ist der zweite Schweizer «MVP» der Geschichte. 2013 in Helsinki ging diese Ehre an Roman Josi. Auch der Verteidiger der Nashville Predators wurde in Prag geehrt: Als Leader aller Verteidiger mit 3 Toren und 9 Assists schaffte er es wie auch Fiala ins All-Star-Team.

Diese Auswahl vervollständigen der tschechische Goalie Lukas Dostal, der schwedische Verteidiger Erik Karlsson sowie die Stürmer Roman Cervenka (Tschechien) und Dylan Cozens (Kanada).