Legende: 3 Tore gegen die USA und ein Treffer gegen Weltmeister Tschechien Stian Solberg zeigt sich in Herning vor allem gegen die grossen Eishockey-Nationen treffsicher. Imago/Ritzau Scanpix

Norwegen, am Freitagabend ab 20:20 Uhr nächster Gegner der Schweiz, hat aus seinen bisherigen 4 WM-Partien nur einen Punkt geholt und erst 9 Tore erzielt. Fast die Hälfte der Treffer gehen auf das Konto eines 19-jährigen Verteidigers.

Der vierfache WM-Torschütze Stian Solberg gilt als eines der grössten norwegischen Eishockey-Talente und zeigte im denkwürdigen Gruppenspiel gegen die USA, weshalb: In der Begegnung, in welcher Norwegen gegen den grossen Favoriten ein 1:5 aufholte und erst in der Verlängerung verlor, schoss Solberg 2 Powerplay-Treffer und glich 87 Sekunden vor dem Ende zum 5:5 aus.

Die vielen Goals von Solberg überraschen einerseits, hat der Teenager sich doch bislang in seiner Karriere nicht gross als Torschütze hervorgetan (in der letzten Saison beim schwedischen Spitzenteam Färjestad kam Solberg auf 3 Treffer in 47 Partien). Andererseits ist das Talent des Verteidigers unbestritten und längst auch in der NHL registriert worden.

Im NHL-Draft nur Norwegens Nummer 2

Im letzten NHL-Draft wurde Solberg von den Anaheim Ducks in der 1. Runde an der 23. Stelle gezogen. Das Besondere daran: Er war damit nur Norwegens Nummer 2. Denn der gleichaltrige Flügel Michael Brandsegg-Nygard – auch er ist in Herning dabei – wurde von den Detroit Red Wings gar an 15. Position ins Boot geholt.

Legende: Ein grosser Moment Die Anaheim Ducks sichern sich beim letzten NHL-Draft Ende Juni 2024 die Rechte an Stian Solberg. Reuters/USA Today

Das ist bemerkenswert, denn Norwegen war bislang nicht als NHL-Exportland in Erscheinung getreten. Bloss 9 Spieler schnupperten bis zum heutigen Tag NHL-Luft (Schweiz: 38) und nur einer kommt auf mehr als 250 Einsätze in der Regular Season (Schweiz: 15).

Dieser eine Spieler ist Norwegens Eishockey-Ikone Mats Zuccarello. Der 37-Jährige, der noch immer aktiv ist, aber an der WM fehlt, blickt auf über 900 Quali- und über 100 Playoff-Spiele in der besten Liga der Welt zurück. Kumuliert hat Zuccarello weit über 700 NHL-Skorerpunkte gesammelt (748).

Legende: Die norwegischen Eishockey-Kids wollen werden wie er Mats Zuccarello, der seit 2019 für die Minnesota Wild stürmt. Keystone/AP/David Becker

Solberg hat seinem Vorbild schon etwas voraus

Zuccarello ist denn auch Solbergs grosses Vorbild, wie er nach dem NHL-Draft 2024 verriet. «Zu ihm schaut man natürlich auf. Er ist der einzige grosse Star, den wir haben. Ich glaube, jeder norwegische Eishockeyspieler schaut zu ihm auf», sagte der damals noch 18-Jährige.

Ob Solberg eine ähnlich ruhmreiche NHL-Karriere vergönnt sein wird, steht noch in den Sternen. Klar ist aber, dass der junge Mann aus Oslo in Herning bislang viel Werbung in eigener Sache machen konnte und ihn die Schweizer Nati-Akteure besonders im Auge haben müssen.

Und etwas hat Solberg seinem Idol Zuccarello bereits voraus: 4 Tore an einem grossen Turnier hat dieser in 6 Anläufen (4xWM, 2xOlympia) nie erzielt.

