Legende: Das Aushängeschild der Tschechen David Pastrnak ist an der WM 2025 erneut Teil des tschechischen Teams. Imago/ZUMA Press Wire

Denkt man an die tschechische Eishockey-Nationalmannschaft, so kommen sogleich wieder die Erinnerungen an den WM-Final vor einem Jahr hoch. Ein Pass Tomas Kundrateks fand im linken Bullykreis David Pastrnak, der völlig frei zum Abschluss kam und dessen Slapshot nur ein Wimpernschlag später im Schweizer Tor einschlug. Es war der Treffer, der Tschechien an der Heim-WM den Titel bescherte und gleichzeitig dem Schweizer Gold-Traum ein jähes Ende setzte.

Gleich zum Start in die WM wird es im dänischen Herning zur Neuauflage des letztjährigen Finals kommen. Und der Star der Boston Bruins in der NHL ist heuer schon von Beginn an dabei. Pastrnaks Team verpasste nach einer enttäuschenden Saison die NHL-Playoffs.

An «Pasta» lag dies definitiv nicht: Der 28-Jährige verzeichnete seine dritte Spielzeit in Folge mit über 100 Punkten: Er absolvierte sämtliche 82 Partien, erzielte dabei 43 Tore und bereitete 63 vor. Betrachtet man nur die letzten Saisonspiele im April, so kam Pastrnak in acht Einsätzen auf sechs Tore und zwölf Assists. Die Form stimmt also.

Auch Necas am Start

Im letzten Jahr war Pastrnak nach dem Ausscheiden in der zweiten Runde der NHL-Playoffs zum tschechischen Nationalteam gestossen. Unter dem Druck, den Titelerwartungen der heimischen Fans gerecht zu werden, konnte sich «Pasta» zunächst nicht als Leistungsträger seines Teams etablieren. In seinen drei Einsätzen bis zum Endspiel verzeichnete er keinen Skorerpunkt. Nur um im Final im entscheidenden Moment doch für den Unterschied zu sorgen. So, wie es ein Superstar eben macht.

Legende: Dürfte Nico Hischier und Co. vor eine schwierige Aufgabe stellen Martin Necas. Imago Images/Sipa USA

Mit Pastrnak im Team sind die Ambitionen bei den Tschechen auch in diesem Jahr gross. Vor allem da mit Martin Necas ein weiterer Star aus Übersee und Stützpfeiler beim Gewinn des WM-Titels vor Jahresfrist dem Kader angehört. Der 26-jährige Stürmer hatte mit vier Skorerpunkten im Halbfinal massgeblichen Anteil am Final-Einzug seines Teams und wusste mit sieben Zählern in fünf Spielen auf ganzer Linie zu überzeugen.

Spannung zum WM-Auftakt

Auch Necas' NHL-Saison endete früher als erhofft. Nachdem er in einem Tauschgeschäft während der Saison von den Carolina Hurricanes zu den Colorado Avalanche verfrachtet worden war, zählte er bei seinem neuen Team zu den besten Spielern. In den Playoffs schieden Necas und Co. in der ersten Runde allerdings in der «Belle» gegen die Dallas Stars aus.

So kann Tschechien bereits gegen die Schweiz am Freitag auf die Power seiner beiden Topstars zählen. Pastrnak und Necas führen eine Delegation von sechs NHL-Spielern im tschechischen WM-Kader an. Die Schweiz tritt (vorerst) mit vier Akteuren aus Übersee an. Nimmt man das attraktive Duell zum Abschluss der Euro Hockey Tour am vergangenen Sonntag – die Schweiz gewann noch ohne Übersee-Verstärkung mit 5:3 – als Massstab, dürfen sich die Eishockey-Fans auf ein spannendes und hochstehendes Auftaktspiel einstellen.

