An der Eishockey-WM in Stockholm und Herning überträgt SRF alle Schweizer Spiele sowie über zehn weitere Partien der Vorrunde und K.o-Phase live im TV. Im täglichen Magazin «Eishockey-WM – Highlights» sind alle Spiele und Tore des Tages, Analysen und Hintergrundberichte zu sehen.

Legende: Der Coach und seine Spieler Mit SRF sind Sie hautnah bei der Schweizer Nationalmannschaft dabei. KEYSTONE/Ennio Leanza

In Stockholm (SWE) und im dänischen Herning findet vom 9. bis 25. Mai 2025 die 88. Eishockey-Weltmeisterschaft der Männer statt. Zum zweiten Mal nach 2018 ist Herning Co-Ausrichter der WM – damit kehrt die Schweizer Nationalmannschaft an jenen Ort zurück, wo sie vor sieben Jahren mit einem 3:2-Erfolg im Viertelfinal gegen Finnland den Grundstein zur ersten WM-Silbermedaille in der Ära Patrick Fischer gelegt hatte. SRF wird sowohl das Nationalteam als auch das gesamte Turnier in TV, Radio und online umfassend begleiten. Alle Schweizer Spiele können auf SRF zwei live verfolgt werden. Die Nati misst sich in der Gruppe B mit Gastgeber Dänemark, Titelverteidiger Tschechien sowie Deutschland, Norwegen, Kasachstan, Ungarn und den USA.

Mindestens 20 Livespiele und tägliches WM-Magazin

Zudem sind acht weitere Partien der Vorrunde, zwei Viertelfinals, beide Halbfinals sowie der Final Teil des Liveprogramms (Details siehe Programmübersicht). Damit werden mindestens 20 WM-Spiele bei SRF live gezeigt. Täglich nach den Abendspielen folgt die Sendung «Eishockey-WM – Highlights». Das Magazin bietet die Höhepunkte mit allen Spielen und Toren des Tages, vertiefende Analysen sowie Hintergründe zum Schweizer Nationalteam und seinen WM-Gegnern.

In Zürich führen Annette Fetscherin und Sascha Ruefer gemeinsam mit den SRF-Experten Marc Reichert und Christian Weber durch das Liveprogramm und das WM-Magazin. Reto Müller und der langjährige Schweizer Nationalspieler Philippe Furrer begleiten die Schweizer Spiele vor Ort am Mikrofon. Silvan Schweizer steht bei den weiteren Spielen als Kommentator im Einsatz, Lukas Ninck ist in der Halle um die Stimmen der Protagonisten besorgt.

Radio-Einschaltungen und Web-Livestream

Auf Radio SRF 3 melden sich Christoph Sterchi und Reto Wiedmer bei den Schweizer Spielen sowie dem Final mit regelmässigen Liveschaltungen, liefern Analysen und Stimmen sowie Hintergründe zur Weltmeisterschaft. Für die Onlineplattformen und sozialen Medien ist Reporter Marco Löffel vor Ort. Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App können alle SRF-Spiele im Livestream mit Ticker verfolgt werden. News und Resultate sowie Reaktionen und Einschätzungen ergänzen das WM-Angebot auf den SRF-Onlineplattformen.