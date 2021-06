Die Schweiz bleibt in der IIHF-Weltrangliste nach dem 6. Platz an der WM in Riga auf Position 8. Viertelfinal-Bezwinger Deutschland rückte hingegen vom 7. in den 5. Rang vor. Die aktuelle Weltrangliste dient unter anderem als Basis für die Erstellung der Gruppen an den Olympischen Spielen 2022 in Peking. Bereits klar ist, dass die Schweizer in der Vorrunde auf Finnland (Zweiter der Weltrangliste) und Deutschland treffen werden. Der dritte Gegner ist noch offen.