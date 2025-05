Per E-Mail teilen

Legende: Die folgenreiche Szene Mit Nico Hischier am Boden. KEystone

Für Nati-Captain Nico Hischier ist die Eishockey-Weltmeisterschaft 2025 in Dänemark und Schweden vorzeitig beendet.

Der 26-Jährige hat sich im Gruppenspiel gegen Deutschland eine Muskelverletzung zugezogen.

Für das Line-up gegen Norwegen hat die Verletzung einige Auswirkungen.

Was genau für eine Verletzung sich Nico Hischier im Gruppenspiel gegen Deutschland zugezogen hat, gab der Verband nicht bekannt. Sie sei zwar nicht schwerwiegend, eine vollständige Genesung bis zum Ende der WM in zehn Tagen sei aber nicht möglich.

Hischier wird dennoch beim Team bleiben und es so gut wie möglich unterstützen. Gleichzeitig wird er seine Reha und die physiotherapeutische Behandlung vor Ort beginnen. Die Entscheidung wurde vom Verband gemeinsam mit Hischiers Klub, den New Jersey Devils, getroffen.

Fischer muss umstellen

Die Abwesenheit von Hischier dürfte in der Schweizer Aufstellung gegen Norwegen für einige Änderungen sorgen. Beim Warm-up am Freitag waren mit Janis Moser, Nicolas Baechler, Tyler Moy, Grégory Hofmann, Dario Rohrbach, Sven Jung und Dominik Egli nur 7 Feldspieler auf dem Eis. Insofern lieferte die kurze Einheit keine Schlüsse auf das Line-up von Patrick Fischer.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das WM-Gruppenspiel zwischen der Schweiz und Norwegen ab 20:00 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Auf Radio SRF 3 sind regelmässige Live-Einschaltungen zu hören.

Aufgrund des frühen Ausscheidens Hischiers gegen die Deutschen konnte der Nati-Coach aber bereits einige neue Linien-Zusammenstellungen im Spiel selber ausprobieren. So stürmte beispielsweise Kevin Fiala ab dem 2. Drittel vermehrt an der Seite von Christoph Bertschy und Sandro Schmid.

Pause für Genoni

Festhalten dürfte Fischer an der Formation mit Timo Meier, Denis Malgin und Sven Andrighetto, welche am Donnerstag vorzüglich funktionierte. Gespannt darf man sein, welche Kombinationen in der 3. und 4. Linie zum Zug kommen.

Auf der Goalie-Position bekommt Leonardo Genoni nach zwei sehr starken Auftritten gegen die USA und Deutschland am Freitag gegen Norwegen eine Pause. Stéphane Charlin wird zu seinem 2. WM-Einsatz kommen.