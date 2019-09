8. Mai 2020: Auf diesen Tag dürfte sich die ganze Eishockey-Schweiz freuen. Dann startet die Hockey-Nati gegen Russland in die Heim-WM. Bis dahin bleiben aber noch ganze 241 Tage. Seit Dienstag offenbart ein Countdown am Flughafen in Kloten die Zeit bis zum WM-Start in Zürich und Lausanne.

Grösstmögliches Ziel

Wie gewohnt macht Patrick Fischer keinen Hehl daraus, wohin der Weg der Schweiz an der Heim-WM führen soll. Nach zwei Silbermedaillen aus den letzten 6 Jahren kann das Ziel aus Sicht des Nati-Trainers für 2020 nur eines sein: WM-Gold. «Klar, es ist schwierig. Aber wir arbeiten hart. Zweimal waren wir schon sehr nahe dran. Unser Team ist gut und wir werden hoffentlich das ganze Land im Rücken haben», so ein optimistischer Fischer.