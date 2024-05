Die Schweiz kantert ein schwaches Dänemark an der WM in Prag gleich mit 8:0 nieder.

Für die ersten 4 Nati-Tore sorgen die NHL-Verstärkungen, die extrem dominant auftreten.

Mit 5 Siegen und 14 Punkten aus 5 Partien ist die Schweiz in der Gruppe A nicht mehr aus den Top 4 zu verdrängen und steht vorzeitig im Viertelfinal.

Nach nur 5 von 7 Gruppenspielen ist klar: Die Schweiz erreicht an der WM zum 7. Mal in Serie den Viertelfinal. Ein Punkt gegen Dänemark hätte dafür gereicht, die Nati holte aber auf souveräne Weise alle drei. Die Dänen, die als Co-Gastgeber der WM 2025 in diesem Jahr in Prag nicht absteigen können, waren zu keinem Zeitpunkt ein Gradmesser für das Team von Patrick Fischer.

NHL-Stars gehen voraus

Es dauerte keine 5 Minuten, ehe die neu formierte NHL-Sturmlinie mit Kevin Fiala, Nico Hischier und Nino Niederreiter ein erstes Mal zuschlagen konnte. Fiala kam seitlich hinter der Grundlinie an den Puck und sah den freistehenden Hischier, der mit einem Direktschuss in die weite Ecke sein bereits 5. Turniertor markierte.

00:37 Video Hischier fackelt nach Fiala-Zuspiel nicht lange Aus Sport-Clip vom 18.05.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

In der Folge fehlte der Nati etwas der Zug zum Tor, die Partie plätscherte vor sich hin. Ein weiteres Highlight gab es im Startdrittel aber dennoch. In der 17. Minute hielt Roman Josi den Puck an der blauen Linie in der gegnerischen Zone und setzte dann zum Traumsolo an. Der Nashville-Captain vernaschte gleich drei Dänen inklusive Goalie Frederik Dichow und schob die Scheibe lässig ins leere Tor zum 2:0 ein. Für den erneut allgegenwärtigen Josi war es der bereits 10. Skorerpunkt an dieser WM.

00:58 Video Josi vernascht sie alle Aus Sport-Clip vom 18.05.2024. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

Dänen komplett chancenlos

Nach der ersten Pause fand die Nati vor 17'225 Zuschauer, davon extrem viele Schweizer Fans, dann so richtig Gefallen an der Partie. Spielerisch leicht kombinierte sich die Fischer-Equipe zu Chancen im Minutentakt. Dänemark hatte den Schweizern überhaupt nichts entgegenzusetzen und wurde regelrecht überfahren:

21. Minute: Nach einem sehenswerten «No-Look»-Zuspiel von Andres Ambühl sieht Fiala im Powerplay ein leeres Tor vor sich. Der St. Galler lässt sich nicht zweimal bitten und trifft zum 3:0.

Nach einem sehenswerten «No-Look»-Zuspiel von Andres Ambühl sieht Fiala im Powerplay ein leeres Tor vor sich. Der St. Galler lässt sich nicht zweimal bitten und trifft zum 3:0. 24. Minute: Nach etwas Puck-Glück spielt Hischier quer auf Fiala, der seinen Doppelschlag vorerst knapp verpasst. Der Kings-Stürmer reagiert aber blitzschnell und holt Verpasstes per «Buebetrickli» nach.

Nach etwas Puck-Glück spielt Hischier quer auf Fiala, der seinen Doppelschlag vorerst knapp verpasst. Der Kings-Stürmer reagiert aber blitzschnell und holt Verpasstes per «Buebetrickli» nach. 34. Minute: Nach 4 Treffern durch NHL-Akteure reiht sich erstmals ein Spieler aus der heimischen Liga unter die Torschützen. Dario Simion und letztlich Sven Senteler kombinieren sich zum 5:0.

00:58 Video Fiala schnürt innerhalb von 3 Minuten den Doppelpack Aus Sport-Clip vom 18.05.2024. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

Fischer dosiert Kräfte

Mit der deutlichen Führung im Rücken bekamen auch die hinteren Sturmformationen der Schweizer mehr Auslaufzeit. Diese nutzten sie auch. Calvin Thürkauf – mit seinem ersten Skorerpunkt überhaupt – in Unterzahl (43.) sowie Christoph Bertschy (46.) und Tristan Scherwey (55.) sorgten für das aus dänischer Sicht vernichtende Schlussverdikt.

Leonardo Genoni, der zu seinem 3. Einsatz an dieser WM kam, erlebte einen ruhigen Nachmittag. Der EVZ-Schlussmann parierte sämtliche 17 Abschlüsse der Dänen und sorgte so für den zweiten Schweizer Shutout in Serie.

Schliessen 00:35 Video Thürkauf entwischt und verwertet eiskalt Aus Sport-Clip vom 18.05.2024. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden. 00:45 Video Von Scherwey lanciert: Bertschy lässt Seldrup keine Chance Aus Sport-Clip vom 18.05.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden. 00:51 Video Scherwey setzt erfolgreich nach Aus Sport-Clip vom 18.05.2024. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

So geht’s weiter

In den verbleibenden beiden Gruppenspielen geht es für die Nati nun noch darum, sich eine möglichst gute Position für den Viertelfinal zu verschaffen. Am Sonntagabend duelliert sich die Schweiz mit Kanada, am Dienstag folgt die Partie gegen Finnland.