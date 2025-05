Am Freitag fällt der Startschuss zur Eishockey-WM in Tschechien. Hier gibt's die wichtigsten Informationen zum Turnier.

Legende: Führte Gastgeber Tschechien 2024 zum WM-Titel Der hierzulande bestens bekannte Roman Cervenka. Imago Images/Vitalii Kliuiev

Wann und wo steigt die Eishockey-WM 2024?

Die letzten Weltmeisterschaften vor der Heim-WM im kommenden Jahr finden vom 9. bis 25. Mai in zwei Ländern statt. Die Teams der Gruppe A werden ihre Vorrunde im schwedischen Stockholm bestreiten, während sich die Mannschaften der Gruppe B, unter ihnen auch die Schweiz, im dänischen Herning duellieren.

Welche Nationen sind mit dabei?

Gruppe A Gruppe B Kanada Tschechien Finnland Schweiz Schweden USA Slowakei Deutschland Lettland Dänemark Österreich Norwegen Frankreich Kasachstan Slowenien Ungarn

Im Vergleich zum Vorjahr neu mit dabei sind die beiden Aufsteiger aus der Division 1, Slowenien und Ungarn. Den umgekehrten Weg gingen Grossbritannien und Polen, die 2024 in Tschechien abgestiegen sind.

Abwesend sind zum bereits vierten Mal in Folge auch Russland und Belarus, welche aufgrund des Krieges in der Ukraine von IIHF-Wettbewerben weiterhin ausgeschlossen sind. Titelverteidiger ist Tschechien, das die Schweiz vor einem Jahr im Final in Prag mit 2:0 besiegte.

In welchen Stadien wird gespielt?

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Avicii Arena, Stockholm. Das Stadion in Schwedens Hauptstadt ist womöglich besser bekannt als «Globen». Knapp 14'000 Zuschauende haben Platz. Die Arena wurde 1989 eröffnet und seither mehrmals modernisiert, zuletzt 2024. Die Eishockey-WM ist bereits zum fünften Mal zu Gast in der seit 2021 nach dem verstorbenen Musiker benannten Avicii Arena. Bildquelle: Imago Images/Bildbyran. 1 / 2 Legende: Avicii Arena, Stockholm Das Stadion in Schwedens Hauptstadt ist womöglich besser bekannt als «Globen». Knapp 14'000 Zuschauende haben Platz. Die Arena wurde 1989 eröffnet und seither mehrmals modernisiert, zuletzt 2024. Die Eishockey-WM ist bereits zum fünften Mal zu Gast in der seit 2021 nach dem verstorbenen Musiker benannten Avicii Arena. Imago Images/Bildbyran

Bild 2 von 2. Arena Herning. Hier wurden bereits einige Grossevents durchgeführt, erst im Januar dieses Jahres war die Arena in Herning eine der Spielstätten der Handball-WM. Bereits 2018 wurden in der 12'000 Zuschauer fassenden Multifunktionsarena Spiele der Eishockey-WM absolviert. Bildquelle: Imago Images/Zuma Press. 2 / 2 Legende: Arena Herning Hier wurden bereits einige Grossevents durchgeführt, erst im Januar dieses Jahres war die Arena in Herning eine der Spielstätten der Handball-WM. Bereits 2018 wurden in der 12'000 Zuschauer fassenden Multifunktionsarena Spiele der Eishockey-WM absolviert. Imago Images/Zuma Press Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wie sieht der Spielplan der Schweiz aus?

Die Nati bestreitet sämtliche Vorrundenpartien in Herning. Zwei Viertelfinals finden in Stockholm statt. Bei einer allfälligen Schweizer Viertelfinal-Qualifikation ist je nach Konstellation bereits ein Umzug nötig. Die beiden Halbfinals sowie der Final und das Bronze-Spiel werden allesamt in Stockholm durchgeführt.

Wie funktioniert der Modus?

In den jeweiligen 8er Gruppen spielt jeder einmal gegen jeden. Die Top 4 jeder Gruppe erreichen die Viertelfinals. In der Runde der letzten 8 kommt es zu folgenden Paarungen:

Sieger Gruppe A Vierter Gruppe B Zweiter Gruppe B Dritter Gruppe A Sieger Gruppe B Vierter Gruppe A Zweiter Gruppe A Dritter Gruppe B

In den Halbfinals duelliert sich das bestverbliebene Team aus der Vorrunde mit der letztplatzierten Mannschaft, die weiteren zwei Halbfinalisten machen das zweite Final-Ticket unter sich aus.

Eishockey-WM 2025