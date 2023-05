10 Jahre nach dem Turnier in Köln und Paris wird Deutschland im Mai 2027 wieder eine Eishockey-WM ausrichten.

Eishockey-WM 2027 in Köln und Mannheim

Legende: Kommt in den Genuss einer Heim-WM Das deutsche Eishockey-Nationalteam. Keystone/SALVATORE DI NOLFI

Zum 9. Mal findet eine Eishockey-WM in Deutschland statt. Der Weltverband IIHF vergab das Turnier 2027 am Freitag auf seinem Kongress in Tampere nach Düsseldorf und Mannheim. Mit den beiden Spielorten hatte sich der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) um die Austragung beworben.

Der DEB setzte sich mit 102:34 Stimmen gegen den einzigen Konkurrenten Kasachstan durch. Deutschland galt für die Vergabe der WM in 4 Jahren als Favorit, am Donnerstag hatten die beiden möglichen Ausrichter beim Weltverbands-Kongress ihre Konzepte präsentiert.

Wieder Stadion-Spektakel?

Die Weltmeisterschaft in 4 Jahren könnte nach den Vorstellungen des DEB wie schon 2010 mit einem Spiel in einem Fussballstadion beginnen. Damals sorgten 77'803 Zuschauer auf Schalke für einen Weltrekord

2024 steigt die WM in Tschechien mit den Spielorten Prag und Ostrava, 2025 ist an Schweden und Dänemark mit den Austragungsorten Stockholm und Herning vergeben. Die Schweiz wird die WM 2026 (in Freiburg und Zürich) veranstalten.