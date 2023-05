Die Schweiz fährt an der Eishockey-WM in Riga gegen Norwegen den 2. Sieg im 2. Spiel ein.

Die ersten beiden Tore fallen im Startdrittel, kurz vor Schluss trifft Nino Niederreiter ins leere Gehäuse.

Calvin Thürkauf hat sich bei einem Sturz in die Bande an der Schulter verletzt. Er muss operiert werden und kommt an der WM nicht mehr zum Einsatz. Damien Riat ersetzt ihn.

Einen Tag nach dem Gala-Auftritt gegen Slowenien (7:0) war für die Schweizer Eishockey-Nati gegen Norwegen Krampf und Kampf angesagt. Nach einem überzeugenden Startdrittel kam das Team von Patrick Fischer immer mehr vom Weg ab.

Bezeichnend dafür eine Szene in der 41. Minute: Die Schweiz schrammte ausgerechnet im Powerplay, in dem man am Vortag noch brilliert hatte, am 1:2-Anschlusstreffer vorbei. Das Geschoss von Norwegens Mathias Trettenes knallte an den Pfosten.

Schliessen 02:03 Video Fischer: «Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft» Aus Sport-Clip vom 14.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden. 01:50 Video Glauser: «Es ist der Sieg, der zählt» Aus Sport-Clip vom 14.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 50 Sekunden. 01:27 Video Senteler: «Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen» Aus Sport-Clip vom 14.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden.

Niederreiter macht den Sack zu

Es war die grösste Chance der Skandinavier, die der Schweiz 40 Minuten lang Paroli boten, aber gegen eine eingespielte Schweizer Defensive nur wenig Torgefahr ausstrahlen konnten.

Und dennoch fiel die Entscheidung zugunsten der Nati erst kurz vor Schluss, als die Nordeuropäer volles Risiko gingen und den Goalie mit einem 6. Feldspieler ersetzten – Nino Niederreiter schob ins verlassene Tor ein (58.).

Schwungvoller Beginn

Zu Beginn hatte wenig auf einen so zähen Schweizer Nachmittag hingedeutet. Die Nati startete mit viel Druck, Spiellaune – und Erfolg: In der 9. Minute führte Dario Simion seine Farben mit einem Flachschuss aus zentraler Position vor dem Slot auf die Siegerstrasse.

32 Sekunden vor der ersten Sirene erzielte Andrea Glauser sein erstes WM-Tor für die Schweiz – 2:0. Kurz zuvor war der Schweiz ein Treffer Janis Mosers aberkannt worden – Andres Ambühl hatte Norwegen-Goalie Jonas Arntzen im Torhüterraum behindert.

Schliessen 00:50 Video Simion bringt die Nati verdient in Front Aus Sport-Clip vom 14.05.2023. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden. 00:52 Video Premiere: Glauser erzielt sein erstes WM-Tor Aus Sport-Clip vom 14.05.2023. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

In der Defensive befanden sich die Skandinavier unter Dauerdruck, in der Offensive waren sie chancenlos und verzeichneten im Startabschnitt nur einen Schuss auf das gegnerische Gehäuse – die Schweiz: 12.

Thürkauf out

Einen Wermutstropfen gab es aus Schweizer Sicht aber: Calvin Thürkauf verlor in der 3. Minute das Gleichgewicht und krachte danach mit der Schulter in die Bande. Nach Untersuchungen im Spital wurde klar: Thürkauf muss für den Rest der WM passen. Für ihn rückt Damien Riat nach.

01:10 Video Thürkauf knallt mit der Schulter in die Bande Aus Sport-Clip vom 14.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden.

So geht's weiter

Die Schweiz bestreitet am Dienstagabend ihr 3. WM-Spiel. Gegner wird Kasachstan sein. SRF zwei überträgt ab 19:00 Uhr live, das Spiel beginnt um 19:20 Uhr.