Der Goalie der New Jersey Devils erhält wegen einer Verletzung vom NHL-Klub keine Freigabe für die WM in Riga.

Eishockey-WM 2023 in Riga

Legende: Kann die Schweiz nicht verstärken Akira Schmid. Keystone/AP/Adam Hunger

Goalie Akira Schmid wird der Schweiz in Riga nicht zur Verfügung stehen. Der 23-jährige Berner erhielt aufgrund einer nicht näher definierten Verletzung von den New Jersey Devils keine Freigabe. Joren van Pottelberghe wurde deshalb von Nati-Trainer Patrick Fischer definitiv als 3. Keeper hinter Leonardo Genoni und Robert Mayer gemeldet.

Hischier und Siegenthaler wohl dabei

Von den Devils dabei sein werden aller Voraussicht nach Nico Hischier und Jonas Siegenthaler. Amanda Stein, Team-Reporterin von New Jersey, hatte dies bereits am Samstagabend via Twitter angekündigt. Eine offizielle Bestätigung fehlt allerdings noch. Der Schweizerische Eishockeyverband ist darum bemüht, noch die letzten Papiere für die definitive Freigabe zu erhalten.

Hischier und Siegenthaler dürften das Schweizer Team ab dem 4. Gruppenspiel am Donnerstag gegen die Slowakei verstärken. Am Samstag hatte schon Kevin Fiala von den Los Angeles Kings sein Kommen bestätigt. Der Vize-Weltmeister von 2018 sollte bereits am Dienstag gegen Kasachstan erstmals mit von der Partie sein. Für Fiala musste Biel-Stürmer Mike Künzle aus dem Schweizer WM-Kader weichen.