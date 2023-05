Die Schweiz schlägt Slowenien zum Auftakt der Eishockey-WM in Riga problemlos mit 7:0.

Vier der sieben Tore erzielt die Nati in Überzahl.

Mit zwei Treffern und einem Assist ragt Denis Malgin aus dem überzeugenden Kollektiv heraus.

Ein (fast) perfektes Überzahlspiel, ein Shutout für Torhüter Leonardo Genoni und drei Punkte: Der Schweiz ist der WM-Auftakt vollends geglückt. Gegen Aufsteiger Slowenien zeigte die Nati von A bis Z eine abgeklärte Leistung und fuhr einen nie gefährdeten Kantersieg ein.

Den sehenswerten Schlusspunkt einer einseitigen Partie setzte Christoph Bertschy in der 58. Minute. Der Freiburg-Stürmer liess Sloweniens Torhüter Gasper Kroselj gekonnt aussteigen und traf zum 7:0-Schlussstand.

01:05 Video Bertschy lässt seine Klasse aufblitzen Aus Sport-Clip vom 13.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

Perfektes Überzahlspiel

Die Schweiz hatte knapp 13 Minuten Anlaufzeit benötigt, um ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. Nachdem das Team von Patrick Fischer in der Startphase noch wenig mit dem vielen Scheibenbesitz anzufangen wusste, sorgte die erste Überzahlsituation der Partie für den Eisbrecher.

Nur gerade 10 Sekunden benötigte die Schweiz, um den Führungstreffer zu erzielen. Auf Vorlage von Dean Kukan traf Colorado-Stürmer Denis Malgin per Onetimer zum 1:0. Dass die NHL-Verstärkungen an dieser WM eine entscheidende Rolle einnehmen können, zeigte sich nur 33 Sekunden später. Mit einem platzierten Schuss ins weite hohe Eck stellte Janis Moser auf 2:0.

01:31 Video 2 Tore in 33 Sekunden: Schweizer Doppelschlag im 1. Drittel Aus Sport-Clip vom 13.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 31 Sekunden.

Niederreiter krönt Comeback

Auch für das dritte Schweizer Tor war ein Spieler besorgt, der sein Geld in Nordamerika verdient. Captain Nino Niederreiter, der erstmals seit der WM 2019 wieder im Schweizer Dress auflief, bewies seinen Torriecher in der 33. Minute. Einen Schuss von Malgin in Überzahl lenkte der Churer entscheidend zum 3:0 ins Netz.

00:53 Video Niederreiter lenkt zum 3:0 ab Aus Sport-Clip vom 13.05.2023. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

In Überzahl agierte die Fischer-Equipe am Samstag ohnehin bestechend. Auch die dritte und vierte Powerplay-Situation in dieser Partei führten zu einem Tor. Erst stellte Malgin mit seinem zweiten persönlichen Treffer auf 4:0 (42.), ehe sich mit Thürkauf auch noch ein National-League-Akteur in die Torschützenliste eintragen konnte (44.). Der Lugano-Stürmer, der zuvor zwei Hochkaräter vergeben hatte, krönte damit seine starke Leistung.

Nach 50 Minuten liess die Schweiz erstmals in dieser Partie eine Überzahlsituation ungenutzt verstreichen. Den Schönheitsfehler bügelte Marco Miranda aber schnell aus. Eine Genfer Meisterkombination – die Vorlage kam von Servette-Teamkollege Tanner Richard – vollendete der 24-Jährige mit seinem 1. WM-Tor zum 6:0.

Schliessen 01:52 Video Fischer: «Wir sind froh, ist der erste Schritt gemacht» Aus Sport-Clip vom 13.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 52 Sekunden. 01:48 Video Bertschy: «Ein guter Start, aber es geht noch besser» Aus Sport-Clip vom 13.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 48 Sekunden. 00:59 Video Malgin: «Hatten noch etwas schwere Beine» Aus Sport-Clip vom 13.05.2023. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden. 01:40 Video Niederreiter: «Im Grossen und Ganzen dürfen wir sicher zufrieden sein» Aus Sport-Clip vom 13.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 40 Sekunden.

So geht's weiter

Für die Schweiz steht bereits am Sonntag die nächste Partie auf dem Programm. Auch gegen Norwegen ist die Nati klar zu favorisieren. Puckeinwurf ist um 15:20 Uhr, die Live-Übertragung auf SRF zwei startet um 15:00 Uhr.