Deutschland steht dank einem 5:0-Sieg gegen Frankreich im WM-Viertelfinal und ist dort Gegner der Schweiz.

In der Gruppe B sichert sich Kanada hinter der Schweiz Rang 2 und trifft nun auf Finnland.

Die Slowakei darf in der Gruppe B dank einem 4:1 gegen Norwegen weiter hoffen.

Gruppe A

Deutschland - Frankreich 5:0 – Der Gegner der Schweiz im Viertelfinal ist bekannt: Die Nati trifft am Donnerstag auf Deutschland. Die DEB-Auswahl gewann ihr letztes Gruppenspiel gegen Frankreich mit 5:0 und sicherte sich als Vierte den Platz in der K.o.-Phase. Gegen die Franzosen war das Team von Trainer Harold Kreis klar überlegen. Alexander Ehl und Frederik Tiffels brachten die Deutschen im Startdrittel mit 2:0 in Führung. John Peterka, Daniel Fischbuch und Maximilian Kastner waren mit ihren Toren für das Schlussresultat verantwortlich.

Schweden – USA 3:4 n.V. – Im Spitzenspiel der Gruppe A sicherten sich die USA gegen Schweden den Gruppensieg. Zwar gaben die USA zum ersten Mal an dieser WM Punkte ab, konnten das Spiel aber in der Verlängerung trotzdem gewinnen. Dylan Samberg schoss in der 62. Minute via Innenpfosten den entscheidenden Treffer. Dabei hatte es zuvor lange Zeit nach einem ungefährdetem Sieg der Nordamerikaner ausgesehen. Kurz vor Schluss lag die Mannschaft von David Quinn komfortabel mit 3:1 in Front, ehe Leo Carlsson (55.) und Timothy Liljegren (58.) das Spiel für die Schweden ausglichen. Die Amerikaner treffen im Viertelfinal entweder auf Tschechien, Lettland oder die Slowakei, auf die Schweden warten entweder die Letten oder Tschechien.

Gruppe B

Kanada – Tschechien 3:1 – Dank dem Sieg über die Tschechen hat sich Rekordweltmeister Kanada Rang 2 hinter der Schweiz gesichert. 48 Sekunden vor dem Ende des 1. Drittels brachte Peyton Krebs die Kanadier in Front. Nach dem Ausgleich durch Martin Kaut (23.) waren es Tylers Myers (45.) und Lawson Crouse (60./ins leere Tor), die im Schlussabschnitt für den Sieg der «Ahornblätter» sorgten. Die Kanadier treffen im Viertelfinal am Donnerstag auf Co-Gastgeber Finnland.

Slowakei - Norwegen 4:1 – Die Slowakei darf weiter auf die Viertelfinal-Teilnahme hoffen. Dank dem 4:1-Erfolg zum Abschluss der Gruppenphase stiessen die Slowaken auf Platz 4 vor. Marek Hrivik, Peter Cehlarik und Robert Lantosi sorgten im 1. Abschnitt für eine 3:0-Führung. Markus Vikingstad konnte für Norwegen nur noch verkürzen. Richard Panik traf zum Schlussresultat. Die Slowakei muss jetzt auf die Schweiz hoffen. Holt Lettland am Dienstagabend gegen die Nati nämlich einen Punkt, ist der Gastgeber weiter. Verlieren die Letten nach 60 Minuten, wären die punktgleichen Slowaken wegen des gewonnen Direktduells in der Runde der letzten 8.