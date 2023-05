Eishockey-WM am Donnerstag

Legende: Zeigen gegen Ungarn keine Schwäche Die schwedischen Spieler. IMAGO / Bildbyran

In Tampere (FIN) feiert Schweden in der Gruppe A gegen Ungarn einen 7:1-Kantersieg.

In der «Schweizer» Gruppe B verliert Slowenien auch sein drittes Gruppenspiel – nach einer 2:0-Führung.

Gruppe A

Ungarn – Schweden 1:7 – Schweden hat an der WM in Tampere den 4. Sieg im 4. Spiel eingefahren. Gegen Underdog Ungarn kamen die Nordeuropäer zu einem ungefährdeten 7:1-Erfolg. Schon nach 6 Minuten lag «Tre Kronor» mit 2:0 in Front, ehe Roland Kiss für die Ungarn der Anschluss gelang. Im Mitteldrittel zogen die Schweden dank 3 Toren uneinholbar davon. Jacob De La Rose traf als einziger Schwede doppelt.

Gruppe B

Tschechien – Slowenien 6:2 – Selbst ein veritabler Fehlstart konnte die Tschechen nicht am 3. Turniersieg hindern. Sie verpassten den Auftakt gegen Slowenien komplett, lagen nach nur 12 Minuten mit 0:2 im Hintertreffen. Ex-Ambri-Star Dominik Kubalik leitete die Wende für die Favoriten ein: Kurz vor der 2. Drittelspause traf er zum 1:2. Im Schlussabschnitt vervollständigte er seinen Hattrick mit 2 weiteren Goals (44./58.).