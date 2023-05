Titelverteidiger und Gastgeber Finnland verliert zum Auftakt der WM in Tampere in der Gruppe A gegen die USA überraschend 1:4. Schweden landet gegen Deutschland einen 1:0-Minisieg.

Kanada gelingt in der Schweizer Gruppe B mit dem 6:0 über den 2. WM-Ausrichter Lettland ein Start nach Mass. Tschechien schlägt die Slowakei 3:2.

Gruppe A

Finnland – USA 1:4 – Die WM hat mit einem Paukenschlag begonnen. Das hochgelobte Finnland erlitt auf der Mission Titelverteidigung einen ersten Dämpfer. Der Sieg der USA in Tampere war nicht gestohlen. Im Schlussabschnitt liefen die Amerikaner zur Hochform auf. Nach einer Traumkombination erzielte zuerst Drew O'Connor den 2:1-Führungstreffer (50. Minute). Drei Minuten später legte Rocco Grimaldi perfekt auf Alex Tuch zurück, der nur noch zum 3:1 einschieben musste. Derselbe Spieler machte mit dem Empty Netter alles klar. Servettes Teemu Hartikainen hatte die Finnen am Heimturnier zunächst auf Kurs gebracht (18.). Cutter Gauthier, einer von acht College-Spielern im US-Kader, glich im Mittelabschnitt aus.

Legende: Fehlstart an der Heim-WM Finnland-Goalie Emil Larmi wird unter Beschuss genommen. imago images/Newspix24

Schweden – Deutschland 1:0 – Unter der Führung des aus vergangenen National-League-Zeiten in der Schweiz bestens bekannten Harold Kreis leistete Deutschland gegen den Favoriten aus Schweden erbitterten Widerstand. Im Startdrittel verzeichneten die Deutschen das bessere Schussverhältnis (9:4). Nur einmal gelang es «Tre Kronor» während des ganzen Spiels, die starke Defensive um Goalie Mathias Niederberger zu überwinden. Oscar Lindberg gelang das goldene Tor in der 42. Minute. Trotz einigen Chancen wurde es nichts aus dem deutschen Ausgleich. Kreis' Team erhält bereits am Samstag die Chance, den guten Eindruck in Punkte umzuwandeln. Mit Finnland wartet aber erneut eine Herkules-Aufgabe.

Gruppe B

Lettland – Kanada 0:6 – Rekordweltmeister Kanada schenkte Lettland in Riga gleich ein halbes Dutzend Tore ein, wobei sich 6 verschiedene Torschützen hervortaten. Aus dem ausgeglichenen Kollektiv der «Ahornblätter» ragte MacKenzie Weegar mit 3 Skorerpunkten heraus. Der Mann von den Calgary Flames bereitete die Treffer von Scott Laughton zum 2:0 und zum 5:0 durch Joe Veleno mustergültig vor. Das 3:0 erzielte er selbst. Tigers-Goalie Ivars Punnenovs erlebte einen Abend zum Vergessen. Bereits nach 52 Sekunden musste er hinter sich greifen. Nach dem 2:0 in der 5. Minute hatte er bereits Feierabend und wurde durch Arturs Silovs ersetzt.

Slowakei – Tschechien 2:3 – Das Publikum in der Arena in Riga kam in Sachen Toren nur im Startdrittel auf seine Kosten. Pardubice-Stürmer Lukas Sedlak avancierte zum Matchwinner. Er stellte innert 5 Minuten per Shorthander und Powerplay-Tor von 1:2 auf 3:2 für die Tschechen. Der Game-Winner fiel bereits in der 19. Minute. Die Slowaken lagen zunächst zweimal in Führung. Martin Chromiak (1:0) und Mislav Rosandic (2:1) bezwangen ZSC-Goalie Simon Hrubec im Tor der Tschechen. Lakers-Stürmer Roman Cervenka, der Tschechien auch an seiner 10. WM als Captain anführt, hatte dazwischen eine 3-gegen-2-Situation nach einem Doppelpass mit Ex-Ambri-Akteur Dominik Kubalik zum 1:1 genutzt.