Eishockey-WM am Freitag

Legende: Tun sich in Riga schwer Die Slowaken. IMAGO / CTK Photo

In der «Schweizer» Gruppe B blamiert sich die Slowakei in Riga gegen Kasachstan. Slowenien unterliegt Lettland 2:3.

In Tampere (FIN) feiert Deutschland in der Gruppe A gegen Österreich den zweiten Turniersieg. Gastgeber Finnland kommt zu einem 7:1-Erfolg gegen Ungarn.

Gruppe B

Kasachstan – Slowakei 4:3 n.P. – Den Kasachen ist in Riga ein Coup gelungen. Sie bezwangen die Slowakei mit 4:3 nach Penaltyschiessen. Dabei versenkten die Zentralasiaten gleich alle vier Versuche, während der Gegner nur einmal reüssierte. Dabei hatte die Partie ganz nach dem Gusto der Favoriten begonnen; Patrik Koch erzielte das 1:0. Im Mitteldrittel kam die Slowakei aber vom Weg ab: Innert vier Minuten netzten die Kasachen gleich dreifach ein. Die Favoriten retteten sich dank zwei Treffern im Schlussabschnitt (49./57.) in die Verlängerung, den Zusatzpunkt schnappte sich dennoch der Underdog. Die Slowaken stehen im Kampf um die Viertelfinals mit dem Rücken zur Wand.

Lettland – Slowenien 3:2 –WM-Aufsteiger Slowenien muss weiterhin auf die ersten Punkte an diesen Titelkämpfen warten. Nachdem man gegen Tschechien am Vortag die Sensation nach 2:0-Führung verpasst hatte, setzte es gegen Gastgeber Lettland in Riga eine knappe 2:3-Niederlage ab. Bei den Letten avancierte Rihards Bukarts mit zwei Toren (12./38.) zum Matchwinner. Lettland festigt mit dem Vollerfolg den vierten Rang im Klassement und darf weiterhin von der K.o.-Phase träumen.

04:18 Video Zusammenfassung Lettland – Slowenien Aus Sport-Clip vom 19.05.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 18 Sekunden.

Gruppe A

Österreich – Deutschland 2:4 – Knapp 24 Stunden nach dem wilden 6:4 gegen Dänemark hat Deutschland den zweiten Vollerfolg in Tampere eingefahren. Das Team vom zweifachen Schweizer Meistertrainer Harold Kreis zwang Österreich im deutschsprachigen Duell mit 4:2 in die Knie. Auf die frühe Führung Nico Sturms (5.) wussten die Österreicher durch Bernd Wolf (12.) noch zu reagieren. Danach wurden die Deutschen ihrer Favoritenrolle gerecht und sie zogen mit 3:1 davon. Mehr als der Anschlusstreffer zum 2:3 gelang dem Team des Winterthurer Trainers Roger Bader nicht mehr – und so war die fünfte Pleite im fünften WM-Spiel besiegelt.

Ungarn – Finnland 1:7 – Zwei Drittel lang stemmten sich die Ungarn tapfer gegen den amtierenden Weltmeister. In der 27. Minute brachte Balasz Sebok seine Farben auf 1:2 heran, nachdem «Suomi» in Tampere mit zwei Toren vorgelegt hatte. Im Schlussabschnitt schwanden die Hoffnungen des Underdogs auf einen Coup aber mit jeder Minute. Atte Ohtamaa (41.), Genf-Star Teemu Hartikainen (44.) und Kasperi Kapanen (47.) stellten zügig auf 5:1. Die weiteren zwei Treffer waren nur noch Zugabe. Für die Finnen war es der dritte Sieg im fünften Spiel an dieser WM, sie befinden sich auf Viertelfinalkurs.