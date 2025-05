Die USA gewinnen an der Eishockey-WM trotz 5:1-Vorsprung gegen Norwegen erst nach Verlängerung.

Im Abendspiel der Schweizer Gruppe B kämpft Co-Gastgeber Dänemark gegen Kasachstan um die ersten Punkte.

In der Gruppe A bezwingt die Slowakei die Franzosen knapp mit 2:1.

Gruppe B

USA - Norwegen 6:5 n.V.: In Herning schien der Mist zwischen den USA und Norwegen nach dem ersten Drittel bereits geführt. Das US-Team führte standesgemäss mit 4:1. Als kurz nach Beginn des Mittelabschnitts der 5. US-Treffer fiel, rechnete wohl kaum einer mehr mit einer norwegischen Auferstehung. Die bis anhin noch punktlosen Skandinavier setzten in der Folge aber zur grossen Aufholjagd an und krönten diese eineinhalb Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit mit dem 5:5. Grosse Figur auf Seiten der Norweger war Stian Solberg. Der 19-Jährige erzielte mit dem späten Ausgleich seinen dritten Treffer der Partie und avancierte damit zum ersten Hattrick-Torschützen der diesjährigen Titelkämpfe.

Für den ganz grossen Coup reichte es in der Verlängerung dann nicht. Nachdem Emil Lilleberg wegen Haltens auf die Strafbank musste, erlöste Tage Thompson den Favoriten mit dem Siegtor. Für den Center der Buffalo Sabres war es ebenfalls der dritte Treffer des Spiels.

Gruppe A

Slowakei – Frankreich 2:1: Die Slowakei hat den zweiten Sieg an der diesjährigen WM eingefahren. Bis die Zuschauer in Stockholm das erste Tor zu sehen bekamen, dauerte es eine halbe Stunde. Auf den Führungstreffer durch Martin Chromiak (30.) fand Louis Boudon 5 Minuten später eine Antwort. Den Siegtreffer erzielten die Slowaken durch Mislav Rosandic in Überzahl. In drei Powerplays zuvor war ihnen kein Tor gelungen.

Eishockey-WM in Schweden und Dänemark