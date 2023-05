In Tampere (FIN) setzen die USA ihren Siegeszug an der WM fort. Sie schlagen Österreich in der Gruppe A 4:1. Finnland tut sich beim 4:3 gegen Frankreich schwer.

In der Schweizer Gruppe B überzeugt Kanada beim 5:1 über Kasachstan in Riga. Gastgeber Lettland siegt zum 2. Mal an diesem Turnier.

Gruppe A

USA – Österreich 4:1 – Mit 4 Siegen aus 4 Spielen und einem Torverhältnis von 18:5 bleiben die USA an der WM weiter unangetastet. Das junge US-Team musste sich gegen das vom Schweizer Roger Bader gecoachte Österreich in Geduld üben. Erst im Mittelabschnitt knackte Rocco Grimaldi den Abwehrbund um Goalie Bernhard Starkbaum ein erstes Mal. Der Ausgleich des 36-jährigen Thomas Raffl im Powerplay (38.) währte nicht lange. Keine Minute später stellte Carter Mazur auf 2:1. Lane Hutson und Nick Perbix (ins leere Tor) trafen im Schlussabschnitt zum Endstand. Dazwischen hatte es Ambris Dominic Zwerger verpasst, per Penalty zu verkürzen. Österreich bleibt auf einem Punkt sitzen.

Legende: Noch ohne Punktverlust an der WM Alex Tuch (rechts) und seine US-Amerikaner. imago images/Newspix24

Finnland – Frankreich 5:3 – Der Weltmeister und Olympiasieger Finnland hat an der Heim-WM weiter viel Steigerungspotenzial. Gegen Frankreich reichte es in Tampere immerhin zum 2. Sieg. Ihren Beitrag zum Erfolg leisteten mit Harri Pesonen (SCL Tigers) und Teemu Hartikainen (Genf-Servette) auch zwei Akteure, die ihr Geld in der National League verdienen. Pesonen glich die frühe französische Führung zum 1:1 aus, Hartikainens 2. Turniertreffer im Powerplay war gleichbedeutend mit dem 4:2 (46.). Nachdem Charles Bertrand die Franzosen noch einmal herangebracht hatte, machte Sakari Manninen mit dem Empty Netter in der 59. Minute den Sack zu.

Gruppe B

Kanada – Kasachstan 5:1 – Kanada hat auch gegen Kasachstan die Muskeln spielen lassen und auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Mit dem 4. Sieg im 4. Spiel haben die «Ahornblätter» die Schweiz in der Tabelle der Gruppe B wieder überholt. Der Rekordweltmeister legte gegen die bemitleidenswerten Kasachen los wie die Feuerwehr und führte nach nicht einmal 8 Minuten 3:0. MacKenzie Weegar erzielte das 1:0 bereits nach 19 Sekunden, Lawson Crouse legte mit einem Doppelschlag nach. Nach Ablauf des 1. Drittels stand es 4:1. Im Schlussabschnitt schloss Joe Veleno den Torreigen mit dem 5:1 ab.

03:58 Video Zusammenfassung Kanada – Kasachstan Aus Sport-Clip vom 17.05.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 58 Sekunden.

Lettland – Norwegen 2:1 – Nach dem Overtime-Sieg gegen Tschechien hat Lettland nachgedoppelt. In einem kampfbetonten Spiel fuhr der Gastgeber gegen Norwegen einen wichtigen Erfolg ein. Rodrigo Abols und Toms Andersons (auf Pass von Lausannes Ronalds Kenins) sorgten in der 24. Minute innert 39 Sekunden für eine scheinbar beruhigende 2:0-Führung. Doch Norwegen kam trotz einem Schussverhältnis von 1:17 im 2. Drittel durch Ludvig Hoff (35.) zum Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es indes nicht mehr. Dank des 2. Sieges im 4. Spiel ist Lettland trotz einem Fehlstart ins Turnier nun auf Kurs Richtung Viertelfinal.