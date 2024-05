Legende: Jubeln nach dem 1:0 frenetisch Die Spieler von Finnland um Hannes Björninen. Imago Images/justpictures.ch

Finnland bezwingt Dänemark in der «Schweizer» Gruppe A 3:1 und hat die Viertelfinal-Qualifikation weiter in den eigenen Stöcken.

Der elffache Weltmeister Schweden bleibt in der Gruppe B nach einem 3:1 gegen Frankreich makellos und sichert sich den Gruppensieg.

Grossbritannien und Polen stehen nach Niederlagen am Montag als Absteiger aus der Top-Division fest.

Gruppe A:

Finnland – Dänemark 3:1: Finnland hat im Kampf um die Viertelfinals einen eminent wichtigen Sieg gefeiert. Durch das 3:1 über Dänemark haben die Nordländer das Erreichen der K.o.-Phase weiter in den eigenen Stöcken. Gewinnt Österreich am Montag gegen Grossbritannien, braucht das Team von Trainer Jukka Jalonen gegen die Schweiz einen Punkt.

Den Bann brachen die sichtlich verunsicherten Finnen erst im Schlussdrittel. Hannes Björninen erzielte in der 44. Minute das vielumjubelte 1:0. Nur 97 Sekunden später doppelte Rasmus Rissanen nach. Das zuvor animierte Spiel büsste in der Folge an Tempo ein, die Dänen schienen zu keiner Reaktion mehr fähig. Bis sie den Torhüter durch einen 6. Feldspieler ersetzten und durch Alexander True in der 59. Minute noch den Anschlusstreffer erstickten. Pekka Jormakka sorgte mit dem Empty-Netter zum 3:1 wenig später für die Entscheidung.

Grossbritannien – Norwegen 2:5: Norwegen hat zum WM-Abschluss nochmals zum Siegen zurückgefunden. Die Skandinavier bezwangen in ihrem 7. und letzten Gruppenspiel Grossbritannien sicher mit 5:2. Für die Briten endete hingegen auch die 6. Partie mit einer Niederlage nach 60 Minuten – der Abstieg aus der Top-Division ist fix.

Bei den Norwegern konnte sich der 22-jährige Stürmer Eskild Bakke Olsen als Doppeltorschütze auszeichnen. Sein 1. Tor hatte er im Startdrittel, in dem Norwegen innert 8 Minuten 3 Mal traf, zum 3:0 erzielt. Seinen Doppelpack schnürte er im letzten Drittel zum vorentscheidenden 5:1 in der 45. Minute.

03:52 Video Grossbritannien – Norwegen Aus Sport-Clip vom 20.05.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 52 Sekunden.

Gruppe B:

Schweden – Frankreich 3:1: Bis zum Schluss konnten die Franzosen gegen den makellosen Leader Schweden von einer dicken Überraschung träumen. Bislang war es ihnen an einer Weltmeisterschaft nie gelungen, den «Tre Kronor» auch nur einen Punkt abzuknöpfen. Doch trotz einem 6. Feldspieler in den letzten Sekunden kam der Ausgleich nicht mehr. 4 Sekunden vor Schluss traf Andre Burakovsky ins leere Tor.

Teils etwas unkonzentriert wirkende Schweden hatten erst im letzten Drittel das Game-Winning-Goal erzielt. 89 Sekunden nach Beginn des 3. Drittels und im 2. Powerplay des Spiels war es Captain und NHL-Star Erik Karlsson, der Verantwortung übernahm. Der 33-Jährige von den Pittsburgh Penguins bekam zu viel Platz und Zeit, traf mit einem platzierten Slapshot zum 2:1.

00:35 Video Hier erzielt Karlsson das Game-Winning-Goal Aus Sport-Clip vom 20.05.2024. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Nach 2 Dritteln hatte es trotz einem Torschussverhältnis von 25:10 zugunsten der Schweden überraschend 1:1 gestanden. Lucas Raymond hatte den Favoriten nach exakt 28 Minuten und mit dem 20. Torschuss mittels Handgelenkschuss in Führung gebracht. Nur 83 Sekunden später gelang Charles Bertrand mit dem erst 6. Torschuss Frankreichs nach einem Abpraller der Ausgleich.

04:25 Video Schweden – Frankreich Aus Sport-Clip vom 20.05.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 25 Sekunden.

Kasachstan – Polen 3:1: Polen steigt nach nur einem Jahr wieder aus der Top-Division ab. Die Osteuropäer waren zwar in der 10. Minute in Überzahl in Führung gegangen, mussten aber nur 3 Minuten später bereits den Ausgleich hinnehmen. Beim 1:1 blieb es bis zur Mitte des Schlussdrittels, ehe die Kasachen mit einem Doppelschlag (51./55.) auf 3:1 davonziehen und den Klassenerhalt in trockene Tücher bringen konnten.