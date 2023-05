Norwegen schafft mit einem 3:2-Sieg n.P. gegen Kanada an der WM in Riga eine kleine Sensation.

Österreich bleibt dank einem 4:3 nach Penaltyschiessen im Abstiegsduell mit Ungarn A-klassig.

In der Gruppe A darf Schweden dank eines 4:1-Sieges gegen Dänemark weiter vom Gruppensieg träumen.

Gruppe B

Norwegen – Kanada 3:2 n.P. – 12 Sekunden fehlten Norwegen, und die Skandinavier hätten Kanada bereits in der regulären Spielzeit besiegt. Doch Lawson Crouse erzwang mit dem 2:2 doch noch in extremis die Verlängerung. Im Penaltyschiessen zeigten sich die Norweger dann äusserst abgebrüht: Gleich 4 der 5 Schützen verwandelten ihren Versuch. Bis zur 22. Minute war Norwegen dank Treffern von Andreas Martinsen und La Chaux-de-Fonds-Legionär Sondre Olden 2:0 in Führung gegangen. Der Anschlusstreffer der Kanadier ging auf das Konto von Milan Lucic. Trotz des überraschenden Erfolgs hat Norwegen in der «Schweizer Gruppe» keine Chance mehr auf die Viertelfinals.

01:25 Video Hansen und Olsen zaubern im Penaltyschiessen Aus Sport-Clip vom 22.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 25 Sekunden.

Kasachstan – Slowenien 4:3 – Slowenien, das bereits vor der Partie gegen Kasachstan als Absteiger feststand, wird den Weg in die B-Gruppe ohne einen einzigen Punkt antreten. Im letzten Gruppenspiel gegen die Kasachen gingen die Slowenen gleich dreimal in Führung. Mit 2 späten Treffern durch Jewgeni Rimarew (52.) und Maxim Muchametow (57.) schaffte Kasachstan aber noch die Wende.

03:54 Video Zusammenfassung Kasachstan – Slowenien Aus Sport-Clip vom 22.05.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 54 Sekunden.

Gruppe A

Österreich – Ungarn 4:3 n.P. – Österreich mit dem Schweizer Trainer Roger Bader und seinem prominenten Assistenten Arno del Curto bleibt ein weiteres Jahr A-klassig. Die Österreicher retteten sich im Direktduell um den Abstieg mit einem Zittersieg im Penaltyschiessen. Manuel Ganahl und Dominique Heinrich waren erfolgreich im Shootout, während Goalie Bernhard Starkbaum sämtliche Versuche der Ungarn parierte. In der regulären Spielzeit war Ungarn bis zur 24. Minute mit 3:1 in Führung gegangen. Steven Strong (27.) und Lukas Haudum (38.) erzwangen aber noch die Overtime.

04:24 Video Zusammenfassung Österreich – Ungarn Aus Sport-Clip vom 22.05.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 24 Sekunden.

Dänemark – Schweden 1:4 – Mit einem glanzlosen Sieg gegen Dänemark hielt sich Schweden die Möglichkeit offen, die Gruppe A auf Platz 1 abzuschliessen. Am Dienstag kommt es zum Spitzenkampf gegen die noch ungeschlagenen USA, welche das Punktemaximum aufweisen. Gegen Dänemark gerieten die «Tre Kronor» früh in Rückstand, doch der Ex-Zuger Dennis Everberg (14.), Andre Petersson in Überzahl (33.) sowie Lucas Raymond und Carl Grundström mit einem späten Doppelschlag (53./55.) sorgten noch für die Wende. Dänemark wäre ein möglicher Schweizer Gegner im WM-Viertelfinal. Die Skandinavier liegen einen Punkt hinter Deutschland auf Rang 5.