Norwegen macht an der Eishockey-WM in Freiburg mit einem 4:1 die Viertelfinal-Qualifikation fix.

In der Gruppe A in Zürich halten die USA und Deutschland mit Vollerfolgen ihre Viertelfinal-Chancen aufrecht.

Gruppe B

Tschechien – Norwegen 1:4: Die Norweger bleiben die Überraschung dieser WM. Mit einem überzeugenden 4:1-Sieg gegen Favorit Tschechien überholten die Skandinavier den Weltmeister von 2024 in der Tabelle und stehen auf Platz 2 fix in den Viertelfinals – zum ersten Mal seit 14 Jahren. Mit einem Blitzstart und Toren von Havard Östrem Salsten (3.) und Michael Brandsegg-Nygard (7.) stellte Norwegen früh auf 2:0. Die Tschechen konnten noch im 1. Drittel verkürzen, zu mehr reichte es aber nicht.

Gruppe A

USA – Ungarn 7:3: Ein Sieg wurde benötigt, ein Sieg wurde geliefert. Das US-Team lässt damit die Hoffnung auf ein Viertelfinal-Ticket vor dem letzten Gruppenspiel am Leben. Dabei kamen die Amerikaner gegen den Underdog am Schluss trotz zwischenzeitlicher 4:0-Führung noch ein wenig ins Zittern. Zwei Ungarn-Tore im Schlussdrittel brachten den Aussenseiter wieder auf 2 Tore heran, den Sieg liessen sich die USA aber nicht mehr nehmen. Die NHL-Spieler James Hagens (Empty-Netter) und Ryan Leonard entschieden die Partie endgültig. Im letzten Vorrundenspiel streiten sich die USA im Direktduell mit den Österreichern um ein Viertelfinal-Ticket (Dienstag, 16:20 Uhr).

Deutschland – Grossbritannien 6:3: Wie die USA fuhren auch die Deutschen den geforderten Pflichtsieg ein. Bereits nach dem 1. Drittel stand es 3:0, am Ende trugen sich 6 verschiedene Deutsche in die Torschützenliste ein. Die Viertelfinal-Chancen der DEB-Equipe bleiben aber gering.

Eishockey-WM 2026