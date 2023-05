In der Gruppe A in Tampere entscheidet Schweden das Prestigeduell mit Finnland nach Penaltyschiessen für sich. Die USA fügen Deutschland die 3. knappe Niederlage im 3. Spiel zu.

In der «Schweizer» Gruppe B in Riga düpiert Co-Gastgeber Lettland die Tschechen. Kanada ringt die Slowakei im Penaltyschiessen nieder.

Gruppe A

Finnland – Schweden 1:2 n.P. – Schweden hat das Aufeinandertreffen der Giganten gegen Finnland für sich entschieden. Die «Tre Kronor» behielten in einem spannenden Penaltyschiessen kühleren Kopf. Lucas Raymond verwertete seine beiden Versuche gekonnt. In der regulären Spielzeit waren die Schweden in der 38. Minute nach einer schönen Kombination in Führung gegangen, die Gastgeber retteten sich dank Juho Lammikkos Ausgleich (47.) in die Verlängerung. «Suomi» steht nach 3 Spielen noch immer nur mit einem Vollerfolg da.

Schliessen 00:43 Video Die Entscheidung im Penaltyschiessen bei Finnland-Schweden Aus Sport-Clip vom 15.05.2023. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden. 00:43 Video Lindberg bricht den Bann Aus Sport-Clip vom 15.05.2023. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Deutschland - USA 2:3 – Für Deutschland hat es im 3. WM-Spiel die 3. Niederlage abgesetzt. Beim 2:3 gegen die USA reichte der deutschen Auswahl in Tampere auch eine erneut überzeugende Leistung nicht. Schon in den ersten 2 Partien gegen die Topnationen Schweden (0:1) und Finnland (3:4) hatten die Deutschen knapp den Kürzeren gezogen. Das Team um SCB-Akteur Dominik Kahun ging dank Samuel Soramies (31.) und Justin Schütz (40.) mit 2:1 in Führung. Im Schlussdrittel drehten die US-Amerikaner dank Sean Farrell (46.) und Matt Coronato (55.) das Spiel. Die USA bleiben damit ohne Punktverlust.

03:16 Video Zusammenfassung Deutschland – USA Aus Sport-Clip vom 15.05.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 16 Sekunden.

Gruppe B

Tschechien – Lettland 3:4 n.V. – Die Tschechen mussten in der «Schweizer» Gruppe B nach zwei Siegen zum Auftakt erstmals als Verlierer vom Eis. Bei der knappen Niederlage gegen Co-Gastgeber Lettland in Riga rettete Michal Kempny (57.) den letztjährigen Bronzegewinner in die Verlängerung. 44 Sekunden vor Ablauf der Overtime traf Oskars Batna für die zuvor noch sieglosen Letten zum Sieg.

04:18 Video Zusammenfassung Tschechien – Lettland Aus Sport-Clip vom 15.05.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 18 Sekunden.

Slowakei - Kanada 1:2 n.P. – Kanada hat sich im 3. Vorrundenspiel überraschend schwer getan. Die «Ahornblätter» setzten sich gegen die Slowakei erst im Penaltyschiessen durch und sicherten sich so den Zusatzpunkt. Jack Neighbours (8.) hatte die Kanadier standesgemäss in Führung gebracht, dem Ex-Zuger Peter Cehlarik (17.) gelang noch im Startdrittel der Ausgleich. In einem von vielen Strafen geprägten Spiel liessen die Kanadier Ende des zweiten Drittels eine 5-minütige Überzahlsituation ungenutzt. Auch in der Overtime konnten sie zwischenzeitlich mit einem Mann mehr ran.