Kanada schlägt in der WM-Gruppe A Aussenseiter Slowenien souverän mit 4:0.

In der Gruppe B gewinnt Kasachstan knapp mit 2:1 gegen Norwegen.

Am Samstag stehen vier weitere Partien auf dem Programm, unter anderem trifft die Schweiz auf Gastgeber Dänemark (20:10 Uhr live bei SRF)

Gruppe A

Slowenien – Kanada 0:4: Kanada hat sein Auftaktspiel an der WM in Schweden und Dänemark siegreich gestalten können. Matchwinner gegen Slowenien in Stockholm war Islanders-Center Bo Horvat mit zwei Powerplay-Treffern in der 8. und der 34. Minute. Die weiteren Tore für die Kanadier, die durchaus noch höher hätten gewinnen können, erzielten Nathan MacKinnon (24.) und Noah Dobson (37.). Im zweiten Spiel trifft Kanada am Sonntag auf Lettland.

Legende: Feiern einen ungefährdeten Auftaktsieg Die kanadischen Eishockeyspieler. imago images/TT

Gruppe B

Norwegen – Kasachstan 1:2: In der Schweizer Gruppe B ging Norwegen gegen Kasachstan in der 8. Minute durch Johannes Johannesen in Führung. Die Antwort der Kasachen folgte im 2. Drittel, als Roman Startschenko im Powerplay den Ausgleich besorgte (26.). Für den Siegtreffer zeichnete Alexander Wolkow in der 53. Minute verantwortlich.

Eishockey-WM in Schweden und Dänemark