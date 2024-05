Tschechien dreht in der Schweizer Gruppe A an der Eishockey-WM in Prag die Partie gegen Norwegen.

Kanada startet mit einem wenig überzeugenden 4:2-Sieg gegen Grossbritannien in die WM. Österreich mit Trainer Roger Bader taucht beim 1:5 gegen Dänemark zum WM-Auftakt.

In Gruppe B setzt sich Kasachstan in Ostrava gegen Frankreich durch, Aufsteiger Polen verliert gegen Lettland knapp. Die USA kantern Deutschland nieder.

Gruppe A

Norwegen – Tschechien 3:6

Grossbritannien – Kanada 2:4

Österreich – Dänemark 1:5

Legende: Auch die Fans jubeln mit Tschechien feiert den 2. Sieg im 2. Spiel. Keystone/EPA/MARTIN DIVISEK

Gastgeber Tschechien ist im 2. Spiel zum 2. Sieg gekommen. Nach dem 1:0 nach Penaltyschiessen gegen Olympiasieger Finnland mühten sich die Tschechen am Samstag gegen Norwegen nach einem 1:3-Rückstand nach 16 Minuten zu einem 6:3-Erfolg. An der Aufholjagd beteiligt waren mit Roman Cervenka von den Rapperswil-Jona Lakers und Matej Stransky vom HC Davos auch 2 Stürmer aus der National League. Cervenka, zuvor bereits Torschütze zum 1:0, traf zum 2:3, Stransky erzielte in der 46. Minute das 4:3-Siegtor.

Die Kanadier sind in Prag ohne zu glänzen in ihre Mission Titelverteidigung gestartet. Gegen sehr gut organisierte Briten sorgten die «Ahornblätter» mit 3 Treffern im Mittelabschnitt für den Unterschied. Zwei davon gingen auf das Konto von Connor Bedard (32./36.). Das 18-jährige Ausnahmetalent hat in seiner ersten NHL-Saison in 68 Partien mit 22 Toren und 39 Assists geglänzt. Nun gelang Bedard bei seiner WM-Premiere bei den Grossen bei erster Gelegenheit ein Doppelpack, wobei er bei seinem 2. persönlichen Treffer nach perfekter Vorlage von Nick Paul nur noch einschieben musste. Die Briten, die in der Gruppe A wohl gegen den Abstieg spielen dürften, verkauften ihre Haut teuer. Bei den Kanadiern fehlte hingegen oftmals die Abstimmung.

Schliessen 03:26 Video Grossbritannien – Kanada Aus Sport-Clip vom 11.05.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 26 Sekunden. 00:38 Video Zum Unmut der Briten: Schiedsrichter korrigiert «Goal»-Ausruf Aus Sport-Clip vom 11.05.2024. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Für eine kuriose Szene hatte der Schiedsrichter gesorgt, als der Führungstreffer der Briten wegen einer Coaches Challenge aberkannt wurde. Dummerweise rutschte dem Schiedsrichter trotzdem zuerst «we have a goal» raus.

Der zweite Schweizer Gruppengegner hat einen Fehlstart in die WM hingelegt. Das vom Schweizer Thierry Bader gecoachte Österreich unterlag Dänemark gleich mit 1:5. Nach einem Unterzahltor der Dänen in der 17. Minute rannte die ÖEHV-Auswahl früh einem 0:2-Rückstand hinterher, den sie nicht mehr aufzuholen vermochte. Bei Österreichs Anschlusstor zum 1:2 (20.) fungierte ZSC-Meisterstürmer Vinzenz Rohrer als Passgeber.

03:16 Video Österreich – Dänemark Aus Sport-Clip vom 11.05.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 16 Sekunden.

Gruppe B

Frankreich – Kasachstan 1:3

Polen – Lettland 4:5 n.V.

USA – Deutschland 6:1

In Ostrava durften sich die Kasachen über einen gelungenen WM-Start freuen. Nach je einem frühen Treffer auf beiden Seiten nutzte Kasachstan die erste Überzahlsituation in letzter Sekunde zur Führung. Den Treffer zum 3:1 erzielte Kirill Savitskiy (38.) in Unterzahl. Der Stürmer aus der KHL erwischte Frankreich-Goalie Sebastian Ylonen mit einem «Buebetrickli».

Aufsteiger Polen hat an einer Überraschung geschnuppert. Die Osteuropäer führten gegen den letztjährigen Bronzemedaillengewinner Lettland 1:0, 2:1 und 3:2, mussten sich letztlich nach Verlängerung 4:5 geschlagen geben. Das Siegtor für die Letten erzielte der ehemalige SCB-Stürmer Kaspars Daugavins.

Schliessen 03:26 Video Frankreich – Kasachstan Aus Sport-Clip vom 11.05.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 26 Sekunden. 03:48 Video Polen – Lettland Aus Sport-Clip vom 11.05.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 48 Sekunden. 03:57 Video USA – Deutschland Aus Sport-Clip vom 11.05.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 57 Sekunden.

Deutschland bezog nach dem gelungenen Turnierstart mit dem 6:4-Sieg gegen den Olympia-Dritten Slowakei im 2. Match eine Niederlage. Beim 1:6 gegen den Mitfavoriten USA war der letztjährige Überraschungsfinalist über weite Strecken chancenlos.