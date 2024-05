Legende: Bejubelt das 3:0 seines Teamkollegen Paul Huber. Imago Images/justpictures.ch

Österreich bezwingt Norwegen in der «Schweizer Gruppe» an der Eishockey-WM in Prag 4:1.

Die USA fertigen Kasachstan in Ostrava gleich mit 10:1 ab.

Gruppe A

Norwegen – Österreich 1:4: Im Direktduell der Gruppe A hat Österreich einen überraschend deutlichen Sieg gefeiert. Mit einem Doppelschlag innert 40 Sekunden ging Österreich in der 29. Minute durch Peter Schneider und Dominic Zwerger im Mitteldrittel 2:0 in Front, Schneider machte sich mit dem 3:0 in der 34. Minute noch vor der 2. Sirene zum Doppeltorschützen. Sander Engebraten brachte die Spannung mit dem 1:3 in der Schlussphase zurück. Ein Empty-Netter durch Mario Huber in der 58. Minute besiegelte dann aber den österreichischen Sieg.

Durch den Sieg schliesst Österreich nach Punkten zu Finnland auf, das allerdings ein Spiel weniger absolviert hat. Wegen des dazukommenden schlechteren Torverhältnisses bleibt ein Erreichen der K.o.-Phase unwahrscheinlich.

Gruppe B

USA - Kasachstan 10:1: Das US-amerikanische Starensemble hat Kasachstan im 6. Gruppenspiel eine Lektion erteilt. Mit 4 Toren im Startdrittel war die Partie bereits früh entschieden, doch die USA liessen nicht locker und setzte in den darauffolgenden Dritteln zur Kür an. 10:1 lautete das Verdikt zu Spielende. Grosse Figur bei den US-Amerikanern war Captain Brady Tkachuk, der sich mit einem Powerplay-Hattrick (8./19./46.) und einem Assist 4 Skorerpunkte notieren liess. Kasachstan gelang im Schlussdrittel immerhin noch der Ehrentreffer.