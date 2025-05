In der Gruppe A besiegt Österreich den Tabellenletzten Slowenien erst im Penaltyschiessen (3:2) und bangt damit um die Teilnahme an der K.o.-Phase.

Die USA feiern in der Gruppe B gegen Kasachstan ein Schützenfest und stehen nach dem 6:1 im Viertelfinal.

Am Abend stehen die Partien Slowakei vs. Lettland und Schweiz vs. Ungarn (live auf SRF zwei) auf dem Programm.

Gruppe A

Slowenien - Österreich 2:3 n.P.: 65 Minuten lang hatten die Slowenen Österreich alles abverlangt und das Penaltyschiessen erzwungen. Dort war der Tabellenletzte der Gruppe A dann aber chancenlos. 3 von 4 Österreicher, darunter die National-League-Legionäre Benjamin Baumgartner und Dominic Zwerger, trafen, während kein Slowene reüssierte. Zwerger hatte massgeblichen Anteil daran, dass es zu keinem Fiasko für Österreich kam. Der Ambri-Stürmer hatte zum 1:1 ausgeglichen (14.) und die zwischenzeitliche 2:1-Führung (51.) aufgelegt.

Gruppe B

Kasachstan - USA 1:6: 26 Minuten und 58 Sekunden hielten wackere Kasachen hinten die Null gegen die Eishockey-Übermacht aus den USA. Mit dem 1:0 durch Frank Nazar war der Widerstand der Asiaten aber gebrochen und der Favorit spielte sich in einen Rausch. Noch im Mitteldrittel zogen die Amerikaner auf 5:0 davon, Zack Werenski (46.) erhöhte noch auf 6:0. Den Schlusspunkt setzte aber der Aussenseiter – und wie: In Unterzahl überwand Wladimir Wolkow in der Schlussminute Boston-Bruins-Goalie Jeremy Swayman. An der definitiven Viertelfinal-Qualifikation der USA änderte dies nichts mehr.

