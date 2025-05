In der Gruppe A an der Eishockey-WM besiegt Österreich den Tabellenletzten Slowenien erst im Penaltyschiessen und bangt um die Teilnahme an der K.o.-Phase.

Dafür bringt sich Lettland nach einem 5:1 über die Slowakei in die Pole Position um den letzten Viertelfinal-Platz im Pool A.

Die USA feiern in der Gruppe B gegen Kasachstan ein Schützenfest und stehen nach dem 6:1 im Viertelfinal. Derweil marschiert die Nati auch gegen Ungarn weiter.

Gruppe A

Slowenien - Österreich 2:3 n.P.: 65 Minuten lang hatten die Slowenen Österreich alles abverlangt und das Penaltyschiessen erzwungen. Dort war der Tabellenletzte der Gruppe A dann aber chancenlos. 3 von 4 Österreicher, darunter die National-League-Legionäre Benjamin Baumgartner und Dominic Zwerger, trafen, während kein Slowene reüssierte. Zwerger hatte massgeblichen Anteil daran, dass es zu keinem Fiasko für Österreich kam. Der Ambri-Stürmer hatte zum 1:1 egalisiert (14.) und die zwischenzeitliche 2:1-Führung (51.) aufgelegt. Weil die Slowenen nochmals ausglichen und Österreich nicht alle drei Punkte zugestanden, löste Finnland in Absentia das Viertelfinal-Ticket. Das fünftklassierte Team des Schweizer Trainers Roger Bader dagegen braucht zum Vorrundenabschluss am Dienstag einen 3-Punkte-Erfolg über Lettland, um im Turnier zu verbleiben.

Slowakei – Lettland 1:5: Eben dieses Lettland bewahrte in Stockholm im Duell zweier Tabellennachbarn gegen die Slowakei kühlen Kopf und hievte sich mit aktuell 9 Zählern in die Top 4 – mit einem 2-Punkte-Polster auf Österreich. Es winken somit die ersten Viertelfinals seit 2023, als man in der Heimat sogar mit der Bronzemedaille verblüfft hatte. Die Letten drehten im zweiten Abschnitt auf und stellten innert weniger als 13 Minuten von 1:1 auf 4:1. In der Folge liefen sie nie mehr Gefahr, den Vorsprung aus der Hand zu geben. Im Gegenteil: Rodrigo Abols setzte in der 57. Minute mit dem 5:1 den Schlusspunkt. Die Slowaken (7 Punkte) beenden ihr Pensum in der Gruppe A gegen Finnland.

Gruppe B

Kasachstan - USA 1:6: 26 Minuten und 58 Sekunden hielten wackere Kasachen hinten die Null gegen die Eishockey-Übermacht aus den USA. Mit dem 1:0 durch Frank Nazar war der Widerstand der Asiaten aber gebrochen und der Favorit spielte sich in einen Rausch. Noch im Mitteldrittel zogen die Amerikaner auf 5:0 davon, Zack Werenski (46.) erhöhte noch auf 6:0. Den Schlusspunkt setzte aber der Aussenseiter – und wie: In Unterzahl überwand Wladimir Wolkow in der Schlussminute Boston-Bruins-Goalie Jeremy Swayman. An der definitiven Viertelfinal-Qualifikation der USA änderte dies nichts mehr.

Eishockey-WM