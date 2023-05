In der Gruppe A in Tampere schlagen die USA Ungarn klar mit 7:1.

In der «Schweizer» Gruppe B gewinnt Kanada gegen Slowenien weniger deutlich als erwartet.

Gruppe A

USA - Ungarn 7:1 – Zum Auftakt der Sonntagsspiele an der Eishockey-WM in Finnland und Lettland haben die USA in der Gruppe A den nächsten Sieg gefeiert. In Tampere setzten sich die Amerikaner gegen Aufsteiger Ungarn mit 7:1 durch. Den Fehlstart korrigierte Alex Tuch 2 Minuten nach dem überraschenden 0:1. Nick Bonino traf als Einziger doppelt. In den weiteren Partien in Tampere treffen am Sonntag Frankreich und Dänemark sowie Schweden und Österreich aufeinander (ab 19:10 Uhr live auf SRF info).

Gruppe B

Slowenien - Kanada 2:5 – In der «Schweizer» Gruppe B an der WM in Tampere und Riga hat Kanada gegen Slowenien weniger deutlich als erwartet gewonnen. Der Rekordweltmeister, im Startspiel gegen Lettland brillant unterwegs, besiegte den Aufsteiger mit 5:2. Jan Drozg sorgte für das erste und letzte Tor der Partie (4./56.) für den Aussenseiter, der tags zuvor gegen die Schweiz beim 0:7 ohne Torerfolg geblieben war. In den weiteren Sonntagsspielen in Riga misst sich die Schweizer Nati mit Norwegen (ab 15:00 Uhr live auf SRF zwei), am Abend kommt es zum Duell zwischen Tschechien und Kasachstan.